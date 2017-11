Una acróbata se rompe el cuello en plena actuación en Indonesia [VIDEO]

Impactante video de YouTube muestra el momento exacto en el que una acróbata sufre un terrible accidente.

Una acróbata estadounidense que quería grabar en vídeo uno de sus números acabó grabando una terrorífica escena en la que se rompió el cuello en plena actuación en Bali. El video publicado en YouTube se ha vuelto viral en pocas horas.

El accidente ocurrido en Bali (Indonesia) ha generado gran conmoción por las fuertes imágenes que se ven en el video publicado en YouTube, lo cual ha producido diferentes reacciones en las redes sociales.

En la grabación se puede ver cómo Sam Panda de 26 años hace trucos acrobáticos con un gran arco colgado a varios metros de altura cuando suelta el cable del que se suspendía el aro donde se contorsionaba. A consecuencia de la caída, Panda se golpeó la cabeza con el escenario de madera, fracturándose el cuello ante la atónita mirada de los asistentes.

La mujer inmediatamente fue trasladada a un hospital. “Me he roto la vértebra C5, lo que significa que me he roto el cuello, y los discos entre las vértebras cervicales. Ello está ejerciendo presión sobre mi médula espinal”, escribió Panda en su cuenta de Facebook.

La acróbata también comentó que tiene ocho puntos de sutura en su cabeza, aunque no esta paralizada no puede caminar.

“Mi columna vertebral no puede soportar mi peso, además estoy bastante débil y aturdida”, escribió Panda, quien ha solicitado ayuda económica para ser trasladada a Taiwán o Singapur para recibir tratamiento adecuado, de lo contrario corre el riesgo de quedar inválida.