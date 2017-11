“Una cosa es ser un huev… pobre y otra un pobre huev…”: la frase de Julio César Rodríguez que destruyó a Emeterio Ureta

Fue una sola frase con la que Julio César Rodríguez se lo dijo todo a Emeterio Ureta. “Una cosa es ser un weón pobre y otra un pobre weón”, le planteó el animador al autodenominado “Marqués del Arrayán” en el late Síganme Los Buenos -de lunes a viernes, a las 23 horas, en VIVE, canal 47 de VTR-.

Rodríguez es el nuevo paladín de los lates. Luego de la monumental parada de carros al autodenominado Pastor Soto, le tocó a Ureta. El autodenominado “Marqués del Arrayán” fue muy criticado porque aseguró en Mentiras Verdaderas que había acosado sexualmente a varias secretarias. Decribió con lujo de detalles como lo hizo.

Luego de una ola de rechazo en las redes sociales y de más de 80 denuncias al Consejo Nacional de Televisión, el contratista de la construcción, que en 2004 comenzó a ser invitado a diversos programas porque llamaba la atención por su pose de “cuico” con cuento, se dio una vergonzosa voltereta. Aseguró que todo lo que había dicho eran “mentiras”, un “tongo”.

Ahora enfrentó a Rodríguez y esto fue parte de la conversación:

Julio César Rodríguez: “Después de lo que pasó el otro día, ¿usted cree que alguien le cree lo que está diciendo?”

Emeterio Ureta: “Muy buena pregunta. A mí no me interesa que me crean o que no me crean. Hazme otra pregunta, por ejemplo, que me podría afectar. ‘Emeterio, ¿te vas del trabajo?’. Eso me podría afectar si tú me lo preguntas”

Rodríguez: “Pero si usted quiere tener un personaje en la televisión, dice una cosa, se desdice. Después viene acá y dice cosas que la gente… ¿No cree usted que la gente dice en la casa ‘este gallo es un chanta, este gallo es un tonguero, este gallo es un caradura, un pelotudo?’”

Ureta: “No importa”

Rodríguez: “‘Este gallo es un….’”

Ureta: “¿Creerás tú que a este personaje lo han llamado de Miami para entrevistarlo de Univisión?”

Rodríguez: “¿Pero cómo yo le voy a creer que lo han llamado de Miami? ¿Cómo le va a creer alguien?”

Ureta: “¿Te muestro mi e-mail?”

Rodríguez: “¿Cómo podemos saber que ese mail es real?”

Ureta: “No, no, ahí nos vamos…”

Rodríguez: “Lo que pasa es que usted, después de dos días, puede decir que ese mail era mentira”

Ureta: “Bueno, ya, cambiemos el mail. Me hicieron una entrevista estupenda. Y te adelanto otra cosa…”

Rodríguez: “Emeterio, contésteme lo que te digo, ¿no crees que pierdes…?”

Ureta: “No pierdo nada. Creen o no creen, pero entretengo al pueblo, a la gente. Y la gente me saluda en la calle y me felicita, en la bomba de bencina”

Rodríguez: “¿Pero cómo va a entretener a alguien diciendo que acosa a alguien?”

Ureta: “No, que quisieron tomarlo como lo toman. Ustedes los periodistas…”

Rodríguez: “¿Pero no hay ninguna autocritica, Emeterio, en ti? ¿Ninguna autocrítica?”

Ureta: “Ustedes, los periodistas, le ponen ‘acoso’ a pinchar, a coquetear, a jotear. Pero si era mentira. Yo nunca he trabajado en alguna empresa, nunca he sido empleado en mi vida. Yo no tengo imposiciones, no tengo isapre, no tengo nada, nunca”

Rodríguez: “Pero tiene tres autos”

Ureta: “¡Pero de trabajo!”

Rodríguez: “Podría tener dos y tener imposiciones”

Ureta: “No, prefiero vivir la vida. Lo paso estupendo”

Rodríguez: “¿Pero no hay ninguna autocrítica en ti? ¿No dice ‘la embarré’, ‘llevé el personaje al extremo donde no debería haberlo llevado’? ¿No hay nada? Veo que tú todo lo saltas así como si fuera una valla de atletismo”

Ureta: “Me da lo mismo. ¿Por qué te lo voy a decir? Suponte que estoy en un canal nacional x, Televisión Nacional, y yo dependo de Televisión Nacional. Recibo un sueldo de Televisión Nacional con contrato, un empleado, un funcionario de Televisión Nacional. Ahí no me puedo mojar el potito y decir lo que quiera, ¿por qué? Porque la patada en la raja y el sobre azul, salgo por afuera”

“Yo llevo una vida muy humilde, muy tranquila. La gente cree, por la personalidad que yo tengo, porque me dicen que soy como Pepe Pato, ‘tú hablas así, debes tener mucha plata, eres cuico’. Oye, soy un pobre weón, como cualquier persona que trabaja. Yo me levanto a las siete de la mañana. A las siete y media estaba en la calle. Ocho y media”

Rodríguez: “¿Y por qué inventaste esa historia?”

Ureta: “Porque yo quería romper rating. Y mira lo que pasó. Me resultó todo a la perfección. ¿Por qué estoy aquí esta noche contigo? ¿Por qué estoy aquí?”

Rodríguez: “Sí poh, por eso”

Ureta: “Y me llamaron con bastante poca falta de anticipación, lo que considero una falta de respeto” (risas)

Le da la mano a Julio César.

Ureta: “Yo te quiero, porque eres una persona muy agradable. Además que me impresionó mucho tu película en El Cubo el otro día. Eso es lo que pasa con la gente. La gente no sabe que es tu vida interna. A la gente le encanta el morbo, le encanta saber”

Rodríguez: “¿Pero por qué le brindas eso a la gente?”

Ureta: “Porque a la gente le encanta”

Rodríguez: “Yo desprendo de ti, en este minuto de sinceridad, tú dices ‘yo soy un pobre weón trabajador tapa gotero. Me saco la chucha trabajando’. ¿Y por qué en la televisión tiene este personaje?”

Ureta: “Eso. Me gustó la pregunta. Porque siempre cuando llego a la televisión…”

Rodríguez: “Porque una cosa es ser un weón pobre y otra un pobre weón”

Ureta: “Ahora vengo de jeans. ¿Me viste en el último programa en La Red? ¿Cómo me veía? Elegantísimo. Pantalón azul marino, zapato italiano, corbata argentina, italiana, preciosa. Entonces entra el Marqués del Arrayán. Y el Marqués del Arrayán es un tipo… ¿Cómo te lo interpretó yo? Como farsantón, que se cree la raja, que se las sabe todas, como que es millonario, como que mira en menos. Una especie de Sebastián Piñera. ¿Me entiendes tú? Un farsante, arrogante. Ese es el papel que da”

Rodríguez: “Y ese personaje es medio machista, medio acosador”

Ureta: “Correcto: Acosador. Se cree la raja y no es ni la raja ni nada. Se cree pinchador, se cree galán. Nada”

Rodríguez: “Pero ese personaje, un poco abusador, machista, que todo le da lo mismo…”

Ureta: “Crea problemas, crea discusión. Crea… ¿Cómo se llama esa palabra? Soy muy ignorante en televisión, en asuntos técnicos”

Rodríguez: “Hashtag, trending topic”

Ureta: “Eso. No tengo idea de lo que es”

vía glamorama || http://www.glamorama.cl/noticias/2017/11/julio-cesar-rodriguez-barrio-con-emeterio-ureta-una-cosa-es-ser-un-we-pobre-y-otra-un-pobre-we.shtml/