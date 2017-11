El usuario de Twitter identificado como rayMond publicó un video que tiene consternados a los internautas. En las imágenes se desafían todas las leyes de la física solo con la ayuda de tres vasos y un poco de bebida.

El registro muestra el momento en que se vierte gaseosa de un vaso pequeño a otro mediano y, finalmente, a un tercer vaso doblemente grande. Por lógica entendemos que el líquido debe llenar solo una parte del vaso mediano y del grande pero, sin embargo ambos llegan hasta el borde de su capacidad.

they rlly be finessing our ass lmaoo pic.twitter.com/6LmKkJuyOM

— rayMond (@franco_713) November 19, 2017