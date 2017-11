Vanesa Borghi responde por acusaciones de uso de photoshop en sugerente foto que publicó en su Instagram

Vanesa Borghi, asidua usuaria de las redes sociales, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que llamó de inmediato la atención de sus seguidores por lucir muy diferente.

El rostro de mega posó para una sesión de ropa interior, sin embargo, además de lucir su envidiable figura, algunos pensaron que su rostro había sido retocado digitalmente.

Pero al parecer todo tendría una explicación y según ella misma contó a LUN, “la gente no está acostumbrada a verme así, no aparezco sonriendo y mi pose es muy seria. Es una foto editorial no comercial“.

Mathias Wehrhanhn, fotógrafo de Casa Emma, quien fue el encargado de la sesión, señaló al mismo medio que se trata netamente de un tema de luz.

“Son muy duras, porque queríamos que el cuerpo se marcara. Después nos pidieron borrarle un poco las calugas, para que se viera menos tonificada. Esa foto en particular nos gustó a los dos (…), no tiene Photoshop en su cuerpo o cara“.

La coanimadora de Morandé con Compañía, reveló que le complica que le borren las calugas ya que trabaja mucho para tener el abdomen marcado.

“A mí me gustan mucho pero a la gente en general no le agradan. Me criticaron, pero una cosa es un cuerpo flaco y otra es uno tonificado. El pelo también hace que me vea diferente“.

Sobre su cabello explicó que “está todo para atrás, estilo mojado. Generalmente uso siempre el pelo suelto. Una puede verse muy distinta si tienes el cabello ondulado, liso o mojado. Estoy mirando para arriba y es una foto más desafiante. Es una actitud en que no me suelen ver. Algunos me notaron parecida a Leonor Varela“.

Vía Página 7