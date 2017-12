‘Verdades Ocultas’, la nueva teleserie que Mega ha incluido en su franja de las 15 horas ha ido conquistando poco poco al público con una trama llena de engaños y misterio que hace honor a su nombre. Entre el elenco que interpretan a las protagonistas de la historia se encuentran Camila Hirane (Rocío), Camila Zabala (Agustina) y Marcela Medel (Laura).

Pero el personaje que sin lugar a dudas más ha llamado la atención de los espectadores es el interpretado por Viviana Rodríguez, María Luisa Guzmán, quien en la teleserie es la madrastra de Agustina. Aunque su papel es secundario, la historia de su personaje ha calado entre los televidentes, que la ven con ternura a pesar de su frialdad y poca sensibilidad.

María Luisa Guzmán se presenta como una mujer que ha vivido absorta de la realidad hasta que el abandono de su ex marido la hizo tener que enfrentarse a la vida real. Actualmente ha comenzado una relación amorosa con José Soto, interpretado por Renato Munster en la teleserie.

Su forma de hablar y expresarse, como si no quisiera renunciar a su vida de alta sociedad a pesar de que la situación en la que se encuentra actualmente es muy diferente ha sido objeto de decenas de hilarantes mensajes en la red social Twitter, donde los televidentes han destacado el gran trabajo creativo con su personaje y han hecho ver el cariño que le tienen.

Revisa a continuación algunas de las opiniones expresadas a través de la red social por los espectadores de la teleserie, recogidos por Página 7.

La Maria Luisa es insoportable! pero No me puede caer mal!! Me encanta 😂😂 #VerdadesOcultas @VerdadesMega

— Karem Ulloa Villalon (@Karem_ita) November 30, 2017