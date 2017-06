Vesta Lugg lanza su primer clip acústico. Puedes verlo aquí

Sin duda este es el año musical de Vesta Lugg, hace unos días sorprendió con la noticia de que abrirá el show de Lali en Chile, el próximo 17 de junio en el Teatro Teletón, y ahora nos sorprende con una tremenda presentación en el primer clip de #VestaAcústicoHyundai una sesión acústica que incluye 5 canciones, las que serán liberadas todos los lunes hasta el 3 de julio, la primera de ellas es Turn Off The Lights, que ya está disponible en el canal oficial de Vesta en Youtube.

Vesta, lleva más de un año viviendo en Estados Unidos, viajando de ciudad en ciudad, tocando puertas, y muchas de ellas se han abierto, para seguir creciendo tanto en la actuación como en el canto.

Vesta, tiene 22 años, ya cuenta con un EP de 5 canciones que pueden escuchar en Spotify y descargar desde Itunes, plataforma en que debutó #1 y fue muy bien recibido por sus fanáticos. También cuenta con dos singles del LP que lanzará en noviembre de este año, las canciones son Turn Off The Lights y Que No Sepa Más Nadie Ft. Kevin Vásquez.

La sesión acústica fue producida por Nicolás Quiroga y dirigida artísticamente por la coach vocal Loreto Bisbal, ambos talentosos artistas nacionales que fueron parte del equipo de The Voice de Canal 13.

Vesta regresa a Chile, este sábado 10 de junio, para seguir perfeccionándose en la música y trabajar duro para lograr sus tan anhelados sueños, convertirse en una artista integral.