Vidente destapa supuesto “amarre” con magia negra tras la ruptura entre Huaiquipán y Mitzi Bustos

La semana pasada Mitzi Bustos y Francisco Huaiquipán fueron grabados teniendo una violenta pelea en al comuna de Peumo, donde Bustos increpaba fuertemente a su marido por una supuesta infidelidad llegando incluso a golpearlo.

Días después, Mitzi estuvo como invitada a Primer Plano donde detalló la infidelidad de su marido con una joven de 24 años. Donde además señaló que en su casa familiar habían vivido en el último tiempo múltiples situaciones paranormales. “Yo aún no le encuentro explicación a lo que ha ocurrido, pero creo que a Francisco le hicieron algo, una brujería. En mi casa no lo hemos pasado bien, no dormimos bien, nos mueven la cama. La Yaritza suda mucho de noche, mi hijo igual, se tienen que cambiar muchas veces de ropa. La niña no duerme bien”, relató en el estelar de farándula.

Agregando que mientras el equipo de Primer Plano estaba en su domicilio ocurrieron cosas raras: “De repente pasan cosas en la casa, ese día cuando los chicos me estaban haciendo la entrevista, los focos tenían el 100% de batería y se apagaron solos. Es como que entras a mi casa y sientes que no hay una buena energía”, detalló.

Por esta situación, en la última emisión del programa “La Hermandad”, tarotistas y videntes analizaron este caso, que calificaron como un“amarre amoroso”.

Vanessa Daroch, estuvo en la casa de Mitzi donde confirmó la teoría de la mujer afectada. Daroch, indicó que el inmueble estaba cargado con una energía negativa de “mucha pena”, y que había un trabajo de “magia negra”, que estaba afectando tanto a Huaquipán como a Mitzi, sus hijos e incluso animales y plantas. La vidente detalló que el trabajo fue hecho por una joven mujer que hace magia junto a otra persona mayor de sexo femenino.

Mitzi Bustos, relató que en su casa siente constantes malestares y que están siempre “muy cansados” sin ganas de levantarse. Tampoco duermen bien en la noche y las puertas se cierran solas inexplicablemente, además relató que siente que le cargan los pies en la noche y que su cama se mueve.

Patricia Kettlun, síquica que trabaja con la tabacomancia y que se encontraba en el estudio del programa, señaló que el exfutbolista “ha sido víctima de un amarre amoroso, está trabajado por alguien que quiso intervenir en esa vida y lo separó de Mitzi”.

En tanto, Eva Chandía, la gitana, señaló que había un trabajo de magia negra desde hace mucho tiempo: “Esta persona que tiene amarrado a este joven (Huaquipán), lo vino trabajando hace rato, él fue tomándole odio y fastidio a su casa, hijos, esposa. Inventaba viajes o salida para mentirle a ella, ese trabajo lo hizo una mujer y hay un hombre también“, indicó.

La tarotista Blanche, por otro lado, agregó que la casa en la que vivía el matrimonio está “cargada” tiempo antes que ellos llegaran. Y añadió que esta infidelidad no sería la primera que comete Francisco y, que él estaría siguiendo el mismo patrón que su padre.

Vanessa Daroch, realizó una limpieza en la casa de Mitzi, proceso que se vivió mientras el exfutbolista estaba en el lugar – pero prefirió no salir en pantalla- y, en el momento que comenzó a lanzar sal de mar por los rincones y debajo de las camas, para la protección, Huaiquipán habría comenzado a vomitar profusamente, lo que Daroch declaró como una señal de que existía algún tipo de amarre, ya que el cuerpo busca una manera de expulsar la brujería ya sea a través del vómito, la sudoración, orina frecuente y/o fiebre.

El Tipógrafo