Un hombre fue ferozmente mordido por un tigre cuando intentó alimentar al animal que se encontraba enjaulado en un remolque, perteneciente a un circo, cercano a la calle. El grave incidente se registró en la provincia china de Henan y alertó a las autoridades sobre el peligro al que se exponen los transeúntes cuando alimentan, sin temor alguno, a los animales salvajes de diferentes espectáculos astísticos

Fueron dos los animales que estuvieron involucrados en el accidente: Un león y un tigre estaban encerrados en jaulas de un remolque detenido junto a la plaza donde se brindaría un espectáculo, según explicó el diario Daily Mail.

Acto seguido: Un hombre mayor se acercó a los felinos para alimentarlos. Si bien el león recibió los alimentos y se fue sin atacar, el tigre mordió la mano derecha del anciano y comenzó a tirarlo mientras el hombre pedía auxilio de forma desesperada.

Varias personas fueron en ayuda del hombre que daba gritos de dolor e intentaron distraer al animal golpeando la jaula con palos, sin embargo éste no lo soltaba.

Posteriormente golpearon al felino en la cabeza y lograron que el animal soltara al anciano.

Finalmente el hombre se desmayó tras ver su mano y parte del brazo totalmente ensangrentados.

Tras el incidente, la irresponsable víctima fue trasladada de forma urgente hasta un centro médico de la localidad, lugar donde recibió tratamiento de emergencia para ser estabilizado.

Pese a la gravedad de los hechos autoridades decidieron guardar silencio junto a los responsables del circo, quienes aún no se han manifestado.

A continuación revisa el registro del incidente:

Watch this heart-in-mouth moment when a circus tiger bites the hand of an old man who feeds it on a street in Henan, central China, on Wednesday. The tiger was caged there before performance at night. The man has been sent to hospital. pic.twitter.com/ICEQFNwtvC

— People's Daily,China (@PDChina) November 23, 2017