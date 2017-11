Video | Animadora pensó que tenía una araña en su ropa interior y pasó la vergüenza de su vida en plena transmisión

Una presentadora de televisión rumana sorprendió a los televidentes cuando alzó su vestido para mostrar su ropa interior estando transmitiendo al aire.

Illinca Vandici estaba en la cámara cuando se asustó creyendo que tenía una araña en sus calzones. Los concursantes en el reality show quedaron atónitos mientras ella se daba palmaditas frenéticamente, levantando su vestido para que todos lo vieran.

Cuando un hombre con una chaqueta dorada y negra corrió para ayudarla, ella se calmó y cuando se hizo evidente que no había nada en su ropa interior, la anfitriona se reagrupó y continuó con la filmación.

Todo parece estar bien cuando Vandici se encuentra en el centro de un escenario con un copresentador que lleva enormes pendientes dorados, un elaborado sombrero y una combinación de pantalones y botas rosadas en dos tonos.

Estaban en el medio del rodaje del espectáculo rumano Bravo ai Still, que se traduce en Bravo, You Have Style. Cuando, de repente, se vuelve claro que las cosas no están bien y la anfitriona, que lucía aterrada, se precipita hacia la parte posterior del estudio, subiendo su vestido.

Al hacerlo, mostró su ingle ante la cámara antes de darse la vuelta y desnudar su trasero. La cámara cambia a una toma amplia, cuando se ve que la mujer levanta su vestido dejando caer un juego de fichas mientras su angustia crecía más y más.

Un hombre con un abrigo de gran tamaño saltó de una silla y corrió para ayudarla. En esta etapa, la mujer se agacha y el hombre intenta ayudarla a mirar dentro de su ropa interior desde atrás.

La cámara se enfoca hacia la co presentadora, quien se mantiene impasible viendo toda la incomprensible situación.

Cuando queda claro que no hay nada dentro de sus bragas, se reajusta el vestido, recoge sus tarjetas de referencia y hace su camino de regreso frente a las cámaras tapándose la cara con vergüenza.

vía daily mail