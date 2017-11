Video | Así fue el ‘momento de furia’ de Mon Laferte en plena conferencia iniciado por esta pregunta machista

Una de las cantantes chilenas más influyentes del último tiempo es Mon Laferte, quien ha consolidado una exitosa carrera musical gracias a su repertorio y carismática personalidad.

Por esta razón, fue nominada al Latin Grammy, logro que corona este año como uno de los más exitosos de la artista. Esto se suma a la reciente presentación de su álbum La Trenza Deluxe, el cual cuenta con cuatro nuevas canciones y un DVD de una de sus presentaciones, contexto en el que entregó una conferencia de prensa. Pero con el paso de los minutos se molestó luego de que un periodista le realizara una pregunta en tono machista.

Según consignó E!News, a la intérprete de “Amárrame” le consultaron sobre “cuál era el secreto que tenía para que las mujeres la siguieran si entre ellas mismas se atacan”.

Planteamiento que no fue del agrado de la cantante, quien sin tapujos respondió: “Creo que no hay secreto para nada. Realmente si tuviéramos un secreto para algo, pues estaría bien cabrón; todos seríamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista”.

Respuesta que dejó boquiabiertos a los asistentes, por eso el periodista intentó detallar su pregunta, pero la cantante le advirtió que mejor no continuara, pues “la vas a seguir cagando”. Posterior a esto, tomó el micrófono y explicó por qué le molestaban este tipo de interrogantes.

“¿Sabes lo que pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más solo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco más hasta la madre de eso”, concluyó.

Revisa el momento a continuación:

vía tecache