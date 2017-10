Video | Corredor terminó el último tramo de la carrera con sus partes íntimas al aire y se hizo viral

Jozef Urban se ha vuelto famoso a nivel mundial por terminar su participación con sus partes privadas a vista y paciencia de los asistentes a la recta final.

Hay experiencias un poco bochornosas y vergonzosas. Jozef Urban, un hombre de 31 años y reconocido deportista vivió una de esas experiencias con su reciente participación en Kosice Peace Marathon, la carrera de larga distancia más antigua de Europa.

Aunque Jozef alcanzó el décimo lugar le robó el protagonismo al ganador de la competencia cuando llegó a la meta con sus genitales por fuera de su pantalón corto… ¡Qué horror!

Aunque la victoria de tan preciada competencia fue disputada entre los keniatas Reuben Kiprop Herio y Lawrence Kimaiyo, fue el eslovaco Jozef quien captó toda la atención de los medios de comunicación al finalizar la carrera con sus genitales al aire.

Kosice Peace Marathon, es considerada como la segunda carrera de larga distancia más antigua del mundo después del maratón de Boston.

Su origen data en 1924 cuando un grupo de funcionarios de kosice decidió realizar la primera edición de esta competencia tras volver de los Juegos Olímpicos. Desde ese año y hasta el día de hoy, cada otoño se celebra esta prueba anual.

Reuben Kerio se impuso al resto de los participantes con un tiempo de 2:08:12, registrando así la segunda mejor marca histórica. El segundo lugar fue para Lawrence Kimaiyo con un tiempo de 2:07:01.

Jozef alcanzó el décimo lugar con un tiempo de 2:21:51 y según la Association of Road Running Statisticians, esta fue su mejor carrera porque superó su marca personal en 27 segundos.

En los 94 años de historia que tiene esta competencia reuniendo a los mejores deportistas de la especialidad nunca se registró un acontecimiento como este, el descuido del atleta eslovaco con sus genitales al aire pareciera que se llevó el premio mayor.

Jozef realizó los últimos kilómetros de la competencia con sus genitales por fuera del pantalón concentrado en el registro de su tiempo sin saber todo lo que se armaría tras su “airosa llegada”.

Inicialmente los comentaristas no se dieron cuenta de la situación y dieron continuidad a la narración sin percatarse de que los genitales de este corredor no estaban donde debían estar. Pero las imágenes captadas por las cámaras y las reacciones de los espectadores no se hicieron esperar y estallaron las redes sociales.

Realmente fue un hecho inesperado y para nada agradable, menos cuando se trata de un deportista de élite que está participando en una competencia internacional transmitida en directo por televisión.

Jozef pasó a ser uno de los atletas con mayor captación de miradas cuando rebasó la señal que indicaba el final de la prueba, inocente del percance con su pantalón corrió el último kilómetro con los genitales al aire.

Las imágenes están en todas las redes sociales y han tenido un alcance mundial. Jozef ahora no sólo es reconocido cómo un extraordinario atleta sino también cómo el maratonista de los genitales al aire.

Comparte con tus amigos esta anécdota que definitivamente quedará grabada en la historia de esta renombrada competencia.

vía mundotkm