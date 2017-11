Video | Demi Moore es acusada de acoso por abusar de un menor de 15 años en estas imágenes que la han condenado

Se trata de un video registrado en 1982, cuando la actriz tenía 19 años y participó de la telenovela estadounidense General Hospital, una producción que lleva más de 50 años al aire y más de 13 mil capítulos. En esa ocasión, la actriz compartía pantalla con el actor Philip Tanzini, que en ese entonces tenía 15 años, y el clip fue grabado mientras parte del equipo celebrada en una especie de pub.

En el video se puede escuchar a Demi diciendo “Amo a Philip y él es el único que amo, lo amo muchísimo. Es una de mis personas favoritas, es realmente fantástico y realmente lo amo”. Y junto con ello, le dio un apasionado y largo beso al menor de edad.

Cabe señalar que el video pertenece a una antigua entrevista a Entertainment Tonight, y aunque había salido a la luz desde 2012, siendo ampliamente criticado, recientemente volvió a circular por redes sociales, tomando en cuenta el contexto de las acusaciones de acoso sexual que remecen Hollywood. Es así como la actriz se convirtió en objeto de críticas y de acusaciones de acoso.

Hay que mencionar, además, que este domingo fueron muchas las mujeres que marcharon en Hollywood para expresar su rechazo a los casos de abuso sexual que involucra a reconocidas figuras de la industria cinematográfica como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, y Brett Ratner, entre otros.

El problema es que no fue un beso, si no varios e intensos, lo que no pareció incomodar a nadie en su momento.

