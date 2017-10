Video | Javiera Acevedo dejó atónitos a sus seguidores con este destapado registro en la ducha

El polémico video de Javiera Acevedo en la ducha que derritió a sus seguidores.

La actriz estuvo varios meses entre España y Holanda, viviendo la vida, disfrutando y sobre todo, encontrándose consigo misma. Se fue de Chile renunciando a su trabajo y saliendo de la ruptura con el actor José Martínez tras cancelar sorpresivamente el matrimonio que habían anunciado. Era su gran oportunidad para crecer pero sigue manteniendo su lado divertido, sencillo y emotivo. ¡Incluso encontró el amor!

Otro tema que tocó fue la experiencia de volver a la televisión, donde señaló que fue “muy buena. Dejé la tele porque empecé a hacer muchas otras cosas. Afortunadamente, no he parado en lo laboral. Estar en TV con ese ritmo era muy demandante”. Y agregó: “No me interesa conducir un programa sola, no son mis expectativas, entonces tomo proyectos cortos por temporada”.

La actriz nacional se encuentra en Puerto Varas, donde alguien la grabó mientras se duchaba en su habitación del hotel. Esta vez, Javiera, casi mostró toda su descubierta retaguardia mientras se duchaba en lo que parece ser una bella habitación de hotel.

Javiera Acevedo siempre logra hacer noticia por sus destapes. Ya sea con fotos o videos, la actriz nacional suele deslumbrar a sus seguidores de las redes sociales, quienes están atentos a cada una de sus publicaciones. Es más, hace ya algunos meses tuvo un episodio bastante incómodo en un caso de fotografías filtradas.

