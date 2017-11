Video | Liberan imágenes del “momento de furia” que marcó el despido de Manuel De Tezanos de TVN

Filtran Vídeo que habría desencadenado salida de Manuel de Tezanos desde TVN.

Un tenso momento vivido en una transmisión en vivo de Facebook sería la gota que terminó por la abrupta salida de la red estatal.

Manuel de Tezanos llegó desde FOX Sports Argentina a Televisión Nacional, después de ser uno de los hombres ancla de la cadena deportiva panregional para el pasado mundial de Brasil, Tezanos llegaba a Televisión Nacional como parte del recambio en el área deportiva de la red estatal que aún tiene al emblemático Pedro Carcuro como su rostro principal.

No obstante dos años después y aún teniendo contrato vigente por al menos un año más, Tezanos salió abruptamente esta semana desde la red estatal lo que generó una serie de suspicacias con el comunicador quien es conocido por una serie de eventos poco afortunados que lo han tenido como protagonista, uno de esos con Borghi en un móvil en directo por la señal de Fox Chile que terminó muy mal.

Luego de conocer la noticia de la salida de Tezanos de TVN, el sitio elfiltrador.cl dio a conocer un vídeo en donde se ve un tenso momento protagonizado por Manuel en donde se negaba a ser grabado por el equipo de 24horas.cl para el Facebook Live.

“Me voy a empezar a quedar callado, en serio, o lo apagan o no sigo. No es parte de mi contrato. Es que no me puedo concentrar, cortémoslo, en serio”, comentaba enojado el conductor en el registro que según trascendidos sería la gota que rebalsó el vaso y marcó la salida desde Televisión Nacional.

El propio Tezanos en declaraciones a Las Ultimas Noticias reconoció el hecho, “El incidente existió, pero me he mandado un montón de condoros. Esa fue una calentura del momento, pero no tiene nada que ver”, en relación a su término anticipado de contrato.

Finalmente el periodista agregó que “tengo pena, no es lo que no lo esperaba, el momento es complicado y con la eliminación de Chile al Mundial perdimos todos. Uno está expuesto. Entiendo totalmente las explicaciones que me dieron”.

Televisión Nacional también decidió eliminar el concepto Sin Miedo de sus bloques deportivos.

vía farandu