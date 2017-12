Una nueva teoría conspirativa que se viralizó en redes sociales asegura que Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, fue reemplazada por una doble en sus recientes apariciones junto al presidente Donald Trump.

“Fake Melania” es el nombre de la teoría que divide a los usuarios en redes sociales. Ésta plantea que la nariz de Melania ha engordado bastante en el último tiempo. Además, señalan que la primera dama no se quita los lentes oscuros en ningún momento, situación que genera desconfianza en quienes creen fue reemplazada por otra persona.

Los creadores de esta nueva teoría hicieron zoom a los registros audiovisuales de un viaje reciente realizado por el presidente de Estados Unidos a Puerto Rico. En la instancia Trump se dirige a Melania y dice “Mi esposa Melania, que de hecho está aquí”, torpeza que delata la ausencia de la real primera dama.

En tanto Melania, quien usa unos enigmáticos lentes de sol negro que cubren la mitad de su cara, afirma que”está ahí” solo moviendo la cabeza.

Por su parte, algunos usuarios de redes sociales indican que la verdadera Melania se separó de Trump y dejó su lugar como primera dama. A raíz de lo anterior, la Casa Blanca decidió organizar un “montaje” para no perjudicar la imagen del presidente.

