¿Viste Xena “La princesa guerrera”? Así luce hoy de irreconocible con su radical cambio de look

Allá por 1995, en pleno ascenso de las series fantásticas, llegó la adaptación a la pequeña pantalla de las aventuras de un personaje por todos conocido: Hércules (Kevin Sorbo), en Los viajes legendarios. Y esta serie nos trajo un precioso regalo en forma de spin off llamado Xena: la princesa guerrera.

Xena: la princesa guerrera, emitida desde el ’95 hasta el 2001 (dos años más en antena que la propia serie de la que provenía) nos presentó una mujer que se desmarcaba del personaje femenino que, salvo por contadas excepciones (como la magnífica Leia – Carrie Fisher), estábamos acostumbrados a ver. Xena era fuerte, poderosa, temible. Admirable. Durante nada menos que 134 episodios (sin contar los 8 de Hércules), Xena era ella: Lucy Lawless, que por entonces tenía 27 años. ¿Qué fue de Lucy después de poner el mundo a temblar?

Bueno, primeramente, me veo en la obligación de incidir en que apareció en Los Simpson interpretándose a sí misma y, como todo el mundo sabe, cualquiera que aparezca en Los Simpson obtiene el título de inmortal.

Lucy ha tenido, desde Xena, multitud de participaciones tanto en televisión como en cine, aunque a menudo pasa desapercibida. En 2001, por ejemplo, hizo un pequeñísimo cameo en Spiderman, apareciendo como entrevistada:

También apareció en Boogeyman (2005) e interpretando en Eurotrip (2004) a Madamme Vandersexxx, la dominatrix de un club de Amsterdam:

También tuvo un papel destacable en Más allá de los sueños (2008), de Adam Sandler, e hizo las delicias de los fans al aparecer en Galactica y cuando puso voz a Wonder Woman en la película de animación de 2008 de La Liga de la Justicia.

En televisión no ha sido menos, y ha aparecido en multitud de series populares. En 2001 participó en Expediente X interpretando a la agente Shannon McMahon en un par de episodios.

Tuvo un papel importante en siete capítulos de la serie Tarzán, en 2003, en el personaje de Kathleen Clayton, y en 2005 hizo un genial cameo en la serie Dos hombres y medio, con Charlie Sheen.

Pero fue tiempo después, en 2010, cuando los fans de Lucy volvimos a disfrutarla en toda su gloria, cuando encarnó el que ella describe como uno de sus papeles favoritos en toda su carrera: la maravillosa Lucrecia en Spartacus, la esposa del domine.

Más recientemente, ha participado en series como The Code, Ash Vs. Evil Dead (que ocupa la portada de sus perfiles de twitter y facebook) y Agents of SHIELD. Desde 2015, es uno de los personajes principales en la serie Salem, interpretando a la Condesa Marburg, y actualmente tiene en post-producción su última película, The Changeover, que se estrenará en septiembre.

Lawless hace patente con los años que era ella quien le daba la fuerza al personaje, y no al revés, porque sigue siendo una de las presencias femeninas más potentes de la alfombra roja.

Actualmente, se le pueden seguir los pasos sin problema, ya que es muy activa en redes donde, además, comparte muchas cosas al margen de los temas estrictamente profesionales. Es una reconocida activista contra el cambio climático. En twitter, además de mostrar su faceta ecologista, Lucy se suma al movimiento de celebrities anti-Trump.

vía 20minutos