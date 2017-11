Vocalista de ‘The Smashing Pumpkins’ asegura haber tenido encuentro cercano con un ser reptiliano y los conspiranoicos se dasataron

Billy Corgan, cantante, líder y compositor de la banda de rock alternativa The Smashing Pumpkins, fue uno de los músicos más famosos del rock alternativo de los años 90’, junto a figuras como Kurt Cobain, Chris Cornell, Eddie Vedder y los hermanos Gallagher. El músico, que aún permanece en actividad, sorprendió a sus fans al compartir una espantosa experiencia paranormal: asegura que vio cómo un importante ejecutivo de una compañía discográfica comenzó a transformarse en un “ser reptiliano”, una de las supuestas razas extraterrestres que desde hace mucho tiempo visitan la Tierra.

En una entrevista concedida al famoso locutor norteamericano Howard Stern, luego que éste hiciera una broma sobre los reptiles, Corgan se puso repentinamente serio y afirmó: “He tenido experiencias paranormales en mi vida que se prestan a esa categoría”, agregando que había presenciado “un cambio humanoide” de una persona de carne y hueso. “Me estoy poniendo rojo de contar esto, pero digamos que estaba una vez con alguien, un ejecutivo de una reputada compañía discográfica y vi una transformación que no puedo explicar racionalmente”.

Cuando Howard Stern le preguntó: “¿ La persona que estaba contigo se ha transformado en algo que no sea humano?”, Corgan respondió categórico: “Sí, lo vi. Estaba totalmente sobrio. Imagina que estás haciendo algo, y de repente te das la vuelta, y hay alguien más parado allí. Es difícil de explicar sin entrar en detalles, pero eso prefiero no hacerlo. Fue unas de las cosas más intensas, aterradoras e inexplicables por las que he pasado en mi vida “.

Corgan agregó que, una vez que este ser se convirtió en reptil, esta entidad reconoció lo que había ocurrido. “Yo quedé en shock con lo ocurrido, pero este ser me dio a entender que los seres humanos estábamos condenados a padecer una larga y penosa agonía. “¿Qué te dijeron que eran? ¿Vienen de otro planeta?”, le preguntó Stern, a lo que Corgan respondió “no me explicaron y no puedo decir mucho más. Es una historia muy desastrosa. Estoy siendo vago a propósito, ya que está en juego mi carrera y el bienestar de mis seres queridos. Todo lo que puedo decir es que los demonios existen. Ellos son reales. Son reptiles. Es por eso que la Biblia dice que Eva fue seducida por una serpiente. Un reptil sustituto para la serpiente”, agregó Corgan.

Añadió que después de presenciar la espantosa transformación de este ser, “todo en mí se estremeció; mi cuello, mi cabeza se sacudieron, mis huesos, músculos y órganos, incluido mi cerebro, estuvieron literalmente doloridos durante días. Estaba conmocionado, pero también tan enojado, que estaba realmente listo para patearle el trasero a este extraño individuo que cambió de formas de un simple ser humano a reptil”.

La increíble revelación de Corgan puso en el tapete una de las teorías de la conspiración que más popularidad han alcanzado en estas últimas dos décadas y que se relaciona con la presunta existencia de los reptilianos, supuestos seres humanoides con apariencia de reptil que, infiltrados entre nosotros y aprovechando su capacidad de cambiar de forma entre la reptil y la del hombre, vivirían en nuestra sociedad con el único objetivo de subyugarnos a su voluntad y esclavizar a la raza humana.

“La humanidad no debería tomarse estos temas a la ligera. En todas las civilizaciones de la Tierra, en todo el mundo antiguo se menciona a los hombres serpientes. Aunque puedo entender por qué alguien no cree lo que estoy diciendo. Es difícil hablar de eso. Yo tampoco creí hasta que me encontré cara a cara con uno de ellos”, concluyó el músico.

vía guioteca || https://www.guioteca.com/fenomenos-paranormales/famoso-rockero-billy-corgan-aseguro-que-tuvo-experiencia-con-ser-reptiliano-y-las-redes-estallaron/