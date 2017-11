¿Volvieron a estar juntos? Aseguran que Francisco Huaiquipán y Mitzi Bustos retomaron su relación tras infidelidad

Hace algunas semanas nos enteramos del escándalo que protagonizaron Mitzi Bustos y Francisco Huaiquipán en la localidad de Peumo, luego que ésta lo pillara siendo infiel con una joven veinteañera. Tras esa pelea en plena vía pública, vino el testimonio de Bustos en Primer Plano y el viernes pasado estuvo la supuesta amante.

Priscila Pérez, nombre de la joven, aseguró que alcanzó a pololear durante tres meses con Huaiquipán, y que él le había asegurado que hace dos años que no estaba con Mitzi, lo que era evidentemente falso, dado el escándalo que se armó afuera de su casa. “Al final él tenía una historia allá y venía a hacer otra acá conmigo“, afirmó, indicando que él le habría jurado que se iba a divorciar legalmente.

Por su parte, Mitzi aseguró en el estelar de farándula, y también en La Hermandad, que su marido había sido víctima de magia negra, algo que Pérez negó tajantemente tanto en su visita a CHV como este jueves que estuvo invitada a Bienvenidos.

En el matinal conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, la joven volvió a asegurar que ella también fue una víctima del exjugador, pues él le insistía en todo momento que estaba separado y que incluso todo su círculo cercano en Peumo, estaba al tanto de su pololeo. “Lloré mucho, me mintió a mí y a mi familia“, agregó.

No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención, fue cuando Hugo Valencia aseguró que el matrimonio estaba nuevamente juntos. “Durante estos días que he estado reporteando esta noticia, me he enterado de un montón de cosas que involucran la relación de Francisco y Mitzi Bustos (…) este fin de semana ellos estuvieron juntos y en compañía de sus amigos más cercanos, a un par de kilómetros de tu casa (de Priscila), pues pasaron el fin de semana en el lago Rapel, ya que ellos volvieron, hoy en día están juntos“, señaló Valencia.

No obstante, para su sorpresa y la de los televidentes, Priscila aseguró que ella ya estaba al tanto de esa situación y que hace mucho que habían vuelto. “Yo estaba al tanto de que ellos volvieron el mismo día en que ella fue a Primer Plano>, porque él la estaba esperando afuera“, agregó.

Cabe señalar que cuando Mitzi estuvo en un enlace en vivo con La Hermandad, Vanessa Daroch también aseguró que Francisco se encontraba en la casa y que luego de la aparente limpieza que realizó la médium en su vivienda, él había vomitado el supuesto ‘hechizo de magia negra’ que le habían hecho.

