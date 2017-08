Vuelven a avistar a Katy Perry y Orlando Bloom juntos en sospechosa actitud

No fue hace tanto que Orlando Bloom y Katy Perry anunciaron el quiebre de su relación. Pero registros fotográficos de fanáticos, mostraron un reciente e íntimo encuentro entre el actor y la cantante.

Fue hace una semana que vieron a Perry junto a Robert Pattinson en una actitud muy tierna, pero ambos son buenos amigos. Aunque levantaron sospechas, ahora nadie sabe qué pensar sobre la vida amorosa de la artista.

Here's Orlando saying "hi love" to us last night 😭😭😍 Katy was walking in front of him! pic.twitter.com/4GMn4ylaIs

— M. Valencia (@_monthse) August 13, 2017