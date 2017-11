Les llamo lecciones de aprendizaje porque he aprendido que en vez de enfocarme en elegir que las situaciones me desgasten o me angustien, debo entender que todo es un puente que nos llevará a algo mejor, y que todo es una gran lección que la vida nos da. La idea es aprender de las experiencias que valientemente enfrentamos, y en la medida de lo posible dejar de atraer más de lo mismo. Foto de mi fotógrafo lindo que hoy está de cumple @javier_ehg

