Wilma González relató el angustiante episodio donde le robaron 600 dólares; no se dio cuenta

Wilma González, la modelo española conocida en nuestro país por participar en el reality Mundos Opuestos, regresó a Chile tras pasar casi tres semanas de vacaciones en Madrid. Su viaje estuvo marcado por el reencuentro con su madre y una sesión de fotos para la edición de navidad de la revista Playboy. Sin embargo, un lamentable incidente afectó la tranquilidad de Wilma.

La modelo fue víctima de un robo en la estación de trenes de Atocha en Madrid. “Fui a comprar un pasaje y cuando me metí la mano al bolsillo no había tela”, señaló Wilma en una entrevista con Las Últimas Noticias. González relató que nunca se dio cuenta del momento del robo, y como es un lugar tan concurrido, pensó que había perdido el celular o el dinero. “Luego me di cuenta que tenía la chaqueta rota y jamás salí así a la calle”, agregó la chica Playboy.

“¡Me cortaron literalmente la ropa!”, especificó Wilma, quien señaló que este método de robo es bastante común en la localidad. “¡Son rateros profesionales! Si llevas ropa suelta te meten la mano y listo”, agregó la ex Mundos Opuestos.

En aquella ocasión, Wilma vestía un blazer de tela muy liviana, por ende era fácil de cortar. Dentro de los objetos que le robaron, se encontraba un celular que se había comprado hace cinco días y 600 dólares que iba a cambiar por euros. “Me fastidió la estadía con mi madre porque gasté más plata de lo que tenía presupuestado. ¡Fue una lata! La delincuencia no ocurre sólo en Chile”, señaló la española sobre el lamentable episodio.

