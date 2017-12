La inesperada muerte de Guillermina en Perdona Nuestros Pecados causó gran molestia entre los televidentes, conocedores de que esta situación se habría producido luego de la solicitud de un aumento de sueldo por parte de la actriz Ximena Rivas.

Al respecto, la actriz decidió sincerarse y contar su verdad en el espacio de Primer Plano. Allí aseguró que, al llegar a Mega, su sueldo se redujo un 40% con respecto a la cantidad que ganaba en TVN, donde estaba anteriormente.

“Profesionalmente seguí con mi trabajo, y luego se me dijo que era lo que me podían pagar. Luego me dijeron que me iban a reajustar. Cuando llega el aviso de este alargue, pienso: este es el momento fresco”, sin embargo eso no ocurrió, reconoció la actriz. “No quería volver a mi tarifa, quería un cariñito. Yo pensé que iba a ser así. Luego me dijeron que iban a verlo, y luego que no podían hacerlo”, contó la actriz. “‘Ofréceme un gesto’, les dije, y la respuesta fue no”, aseguró Rivas, según recoge el medio Lima Limón.

Una emotiva despedida

Luego de la emisión del capítulo que mostró la muerte de Guillermina, la actriz se despidió de su personaje con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el que recibió cientos de comentarios de apoyo.

“Despedida. Solo agradecer a este tremendo equipo humano que me dio la oportunidad de representar y darle vida a la pobre Guillermina gran carácter y personaje creado por el gran @pillanes. Gracias por estás escenas tremendas pero maravillosas que me permitieron darle profundidad y verdad al personaje. Gracias @nicoalemparte Director por escuchar y equipo técnico completo y sobre todo GRACIAS A UDS. Queridísimo público que me envían su afecto y cariño a montones, me siento más que pagada”, fueron las palabras de la talentosa actriz.