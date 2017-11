Yann Yvin fue el más perjudicado en el choque que sufrieron participantes de la Vedetón

Un accidente se registró la tarde de este jueves en la capital, luego que un automóvil chocara la van que trasladaba a diversos rostros del espectáculo tras visitar el instituto Teletón de Santiago.

La noticia la dieron a conocer el exintegrante de Axe Bahia, Bruno Zaretti, y el exchico reality Pascual Fernández a través de sus Instagram Stories, donde publicaron videos dando más detalles del hecho.

De acuerdo al español, el conductor responsable conducía un vehículo Chevrolet Sonic blanco y se dio a la fuga.

En entrevista con el diario Las Últimas Noticias, el español agregó que, Yann, Nataly y Yuli se bajaron inmediatamente del vehículo tras el accidente: “Los tres estaban un poco en shock, llegó un carabinero en bicicleta y en la van que íbamos nosotros, fueron trasladados de inmediato a una clínica. El auto que los chocó, un Chevrolet Sonic blanco, aprovechó que estábamos ayudándolos para arrancar”.

Tras el accidente, los afectados fueron trasladados inmediatamente a la Mutual de Seguridad, donde se determinó que quién resultó más lesionado fue el chef francés: “Estábamos sin cinturón de seguridad. Con el choque se me enterró el apoya brazos de la van en mis costillas del lado izquierdo y golpeé una ventana. Se quebró el vidrio, pero no me corté. Me dolía bastante al respirar profundo”, relató Yann al mencionado medio.

Yann resultó con una contusión fuerte en varias costillas y le dieron 10 días de reposo para que así pueda llegar en óptimas condiciones a la Teletón. “Es una lata que en un día que empezó tan bien, compartiendo con alegría en la Teletón, terminé así”, agregó el ex jurado de MasterChef Chile.

En tanto, Natalie y Yuli resultaron con lesiones de menor consideración: “Los exámenes médicos dieron como resultado que tengo lesiones leves y contusión craneal. Por la fuerza del golpe creo que la sacamos barata”, comentó Chilet . Cagna en tanto, relató que “iba pegada a la ventana, con el choque se quebraron algunos vidrios y me lesioné el brazo y me golpeé la cabeza”.

El Tipógrafo