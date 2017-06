Youtube: “Se buscan camareras guapas, altas, y solteras”, este es el anuncio laboral machista en redes sociales [VIDEO]

Un polémico aviso de trabajo que fue colgado en Facebook ha desatado la furia de los cibernautas de todo el mundo, ya que en el post se puede leer que los requisitos para trabajar como camarera en la discoteca Richard New Look, es ser “alta”, “soltera”, “guapa” y “no tener novios enfermos celosos”. El dueño de la discoteca Julio Granado, explica en un video que nunca le faltó el respeto a ninguna mujer y que no puede entender porque se han tomado a mal su oferta de empleo.

En el post, Julio Granado, encargado de la discoteca pide camareras guapas, con buen físico, simpáticas y solteras. Lo de ser solteras es un requisito indispensable ya que el encargado no quiere “rollos ni novios enfermos y celosos que las esperen a la salida, y mucho menos que las controlen en la barra”. Al final del anuncio hay otro requisito el cual pide que las postulantes sean altas y si no lo son, tendrán que trabajar en tacones o con plataformas.

wapa.pe