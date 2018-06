¡Tus amigos y familiares llegarán a tu hogar y no sabes qué ofrecerle!. Elaborar las recetas de mamá te ayudarán a sorprender a estos visitantes con ricas comidas que no solo son nutritivas, sino que son fáciles de preparar. Además, no contienen grasas y están libres de transgénicos.

Para iniciar el encuentro y hacer explotar la cabeza de los visitantes, puedes elaborar un Hummus de remolacha, esta hortaliza gran poseedora de nutrientes refuerza el sistema inmunitario y proporciona un extra de energía, así como ayuda a disminuir la inflamación gracias a su aporte de betaína. Además, puedes acompañar la crema con bastones de zanahoria, apio o tomates cherry. Si lo prefieres unta la crema en trozos de pan.

Las croquetas de garbanzo (falafel), típicas en la cultura árabe son exquisitas para deleitar a cualquier comensal clásico o versátil. Este plato entrante o principal te muestra que los granos se pueden cocinar de cualquier manera y obtener un sabor distinto que guste a todos los paladares. Algunos creen que estas croquetas son hechas a bases de carne y no hay nada más alejado de esa conclusión.