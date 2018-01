Tras un creciente cuerpo de evidencia que relaciona el consumo de alcohol con un mayor riesgo de cáncer, ahora un grupo de científicos del Reino Unido cree haber encontrado una posible explicación.

En un nuevo estudio con ratones, el equipo descubrió que el alcohol daña el ADN de las células madre que forman la sangre. El causante sería un compuesto químico llamado acetaldehído, un subproducto del proceso de metabolización del alcohol.

Cuando el acetaldehído ya no se sigue descomponiendo, por ejemplo, cuando uno ha consumido alcohol en cantidades que el cuerpo lucha por metabolizar, este se acumula en las células, causando estragos en el ADN. Así lo han observado los investigadores del Laboratorio de Biología Molecular MRC de la Universidad de Cambridge. La investigación fue publicada en la revista Nature.

“Este documento proporciona pruebas muy sólidas de que un metabolito del alcohol causa daño en el ADN, incluyendo a importantes células madre que se convierten en tejidos”, dijo el autor principal, Ketan Patel, a The Guardian.

Investigaciones anteriores encontraron que el acetaldehído causa daño al ADN, pero estos experimentos se realizaron en células in vitro, no in vivo.

Al usar un organismo vivo, los científicos pueden observar la forma en que responde un cuerpo, por lo que este estudio con ratones fue un avance crítico para comprender lo que está sucediendo.

“Vimos grandes cantidades de daño en el ADN de estas células. Se eliminaron pedazos de ADN, se rompieron pedazos e incluso vimos partes de los cromosomas moviéndose y reorganizándose”, dijo Patel.

“Es importante recordar que los sistemas de eliminación del alcohol y de reparación del ADN no son perfectos y el alcohol puede seguir causando cáncer de diferentes maneras, incluso en personas cuyos mecanismos de defensa están intactos”, agregó el investigador.

A continuación el equipo estudiará por qué el consumo de alcohol está relacionado con algunos cánceres y no con otros.

Las investigaciones previas no hablan bien del consumo habitual de alcohol, encontrando asociaciones con un mayor riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago, laringe, mama, hígado e intestino. Incluso cuando se trata de consumo ligero existe mayor mortalidad.

El Ciudadano. Fuente, Science Alert.