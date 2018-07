Las bebidas isotónicas y las bebidas energéticas están destinadas a la administración de suplementos alimenticios para satisfacer en forma rápida y eficaz las deficiencias de vitaminas y minerales causadas por la actividad física o intelectual intensa.

Ambas bebidas fueron creadas para, en el caso de las isotónicas, reponer pérdidas electrolíticas y, en el caso de las energéticas, para disminuir la fatiga física e intelectual, mejorando la recuperación en casos de actividad prolongada y vigorosa. No obstante, su foco son los deportistas, y ante ello, ni las bebidas energéticas ni las isotónicas deben ser consumidas por cualquier persona, menos por niños y adolescentes, puesto que no son inocuas para estos grupos, según recomendaron desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU).

De acuerdo a cifras de Euromonitor, en 2016 se vendieron en Chile 37,1 millones de litros de bebidas energéticas, por un total de US$ 278 millones. Para 2022 se proyecta que este segmento alcance los 69,4 millones de litros y ventas por US$ 453 millones.

El objetivo de esta investigación realizada por ODECU, con apoyo del Fondo Concursable del SERNAC, fue determinar la composición nutricional de las bebidas energéticas e isotónicas, verificando el cumplimiento de su etiquetado con la normativa vigente. El título del estudio es “BEBIDAS ENERGÉTICAS E ISOTÓNICAS: Composición nutricional de las bebidas energéticas e isotónicas”.

Cabe destacar que ambos tipos de bebidas, según el Reglamento Sanitario de Alimentos que rige en Chile, son consideradas como “alimentos para deportistas”, ya que están formulados para satisfacer requerimientos de individuos sanos, en especial de aquellos que realicen ejercicios físicos intensos y prolongados.

Resultados Bebidas Energéticas

Luego de analizar la composición nutricional de las bebidas energéticas, en lo que respecta a los macronutrientes, y en este caso, la energía, las 15 bebidas de la muestra cumplen con lo que señalan en su etiquetado.

Respecto al azúcar, las 15 bebidas cumplieron con lo señalado en su etiquetado. Sin embargo, el consumo de éstas, de acuerdo con la cantidad, entrega una importante carga de azúcar, lo que no es recomendable cuando están siendo consumidas por niños y no con fines deportivos, sino que muchas veces en reemplazo de agua.

En tanto, para los componentes energizantes y estimulantes, como la cafeína, las bebidas Adrenaline y Alacran no cumplen con lo que declaran en su etiquetado, presentando valores por debajo de lo que declaran. Cabe destacar que, mientras más mL se consuman (más unidades) de una bebida energética, mayor será su aporte de estimulantes, lo que lleva a valores que, aunque pueden ser importantes en la recuperación de deportistas, son perjudiciales para los niños que consumen este tipo de bebidas. Para el caso de la Taurina, otro estimulante, las marcas Adrenaline y Monster, en base a los análisis de laboratorio, están por sobre los valores declarados en el etiquetado.

Por otro lado, para los micronutrientes, en el caso del sodio, si bien la mayoría de las marcas analizadas cumplen en cuanto a lo que declaran, en algunas la cantidad de sodio es menor a lo que declaran, y como en este caso hablamos de un micronutriente importante para la actividad deportiva, no estarían cumpliendo con su objetivo alimenticio.

Resultados Bebidas Isotónicas

Para el caso de la medición de energía, todas las marcas analizadas cumplen con lo declarado en el etiquetado. Sin embargo, el problema surge al revisar las cantidades de ingesta y el aporte en calorías.

Por ejemplo, si una persona consume la bebida de marca Arizona que contiene 680 mL, estaría consumiendo 296 kcal. Pero, si un niño que requiere consumir 1500 calorías al día de acuerdo a su actividad física y edad, llega a consumir la bebida de marca Arizona, estaría cubriendo un 20% de sus requerimientos, lo que es alto en relación a una sola ingesta, para que sea aportado por una bebida azucarada, que no presenta mayor aporte de nutrientes importantes en el desarrollo de un niño.

Respecto al azúcar, puesto que todas estas bebidas están declaradas como suplementos para deportistas, al alto contenido de azúcar estaría justificado, ya que también forma parte de la rehidratación de un deportista. El problema surge cuando, al igual que en las bebidas energéticas, son consumidas por niños, adolescentes o por una población que no realiza una actividad física vigorosa que no tiene pérdida de electrolitos y que por ende no necesita reposición de estos.