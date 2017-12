Es acertado decir que los arrecifes de coral del mundo están experimentando una de las mayores amenazas en los últimos tiempos, debido al aumento de las temperaturas del océano. En un intento por intervenir, unos investigadores están creando un híbrido entre coral y algas resistentes al calor. Si todo va bien, dentro de unos pocos años podrían liberarlas en el océano.

El blanqueamiento de los corales, que ha afectado a muchos arrecifes desde 2014, ha sido devastador, especialmente para la Gran Barrera de Coral. Ciertas regiones del norte del arrecife vieron más del 90% de sus corales blanqueados y aunque algunos se recuperaron, de todas maneras quedaron grandes franjas pálidas y muertas.

Algunos corales ya son tolerantes a temperaturas que normalmente blanquearían a la mayoría de los demás, por lo que no es tan remota la posibilidad de que algunos corales puedan desarrollar esta habilidad. Pero la evolución es a menudo un proceso lento y si hay algo que estos arrecifes no tienen, es tiempo. Aquí es donde los biólogos marinos están interviniendo y tratando de acelerar la evolución.

Al presentar su trabajo en una conferencia en Oxford, el equipo del profesor Madeleine van Oppen, del Australian Institute of Marine Science, se muestra optimista sobre la creación de híbridos de coral que puedan sobrevivir a temperaturas más altas. De hecho, su equipo ha tenido tanto éxito que incluso están buscando la aprobación para plantar algunos de estos híbridos en el arrecife el próximo año.

Otros investigadores se centran en las algas simbióticas que están contenidas en el coral, con las que han trabajado durante más de 80 generaciones (de las algas) en el laboratorio, criando selectivamente aquellas que son tolerantes al calor. Otra opción es observar las bacterias simbióticas que viven en el coral y producir un efecto un probiótico que se puede rociar sobre el coral que aún sobrevive, para ayudarle a sobrellevar el aumento de las temperaturas.

Los investigadores detrás del trabajo son conscientes de que sus métodos pueden considerarse extremos y arriesgados. La introducción de nuevas especies, especialmente las creadas en un laboratorio a través de cruces y ajustes genéticos, no tiene exactamente la mejor reputación. Sin embargo argumentan que en este momento es más importante tomar acción de inmediato, aunque el método pueda ser controvertido.

“Es demasiado tarde para dejarlos solos, dado el ritmo al que estamos perdiendo corales”, dijo Van Oppen a The Guardian. “No tengo ningún problema con eso [introducción de nuevas especies creadas en laboratorio]. Ya hemos intervenido tremendamente en el medio marino y no hay parte en la que no podamos ver la influencia humana “.

Es importante tener en cuenta que estas acciones simplemente nos darán tiempo para lidiar con el mayor problema, que está en el origen: los gases de efecto invernadero y el cambio climático.

