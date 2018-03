Este es el adorable momento en que un perrito juguetón salta arriba y abajo en su compañero de juegos roncando hasta que el cerdo vientre de barriga se despierta.

La divertida grabación fue capturada en un hogar en Lincoln, California , y comienza cuando el perro ladra a su amigo en un esfuerzo por provocar al gigante dormido. Tal como un niño que quiere jugar, este adorable can trata por todos los medios posibles despertar al bien alimentado porcino, que al parecer es su amigo de juegos.

Entonces el perro impaciente comienza a rebotar sobre el cerdo hacia atrás, usando sus patas para sacudir el bulto del animal.

De hecho, la insistencia del perrito se ha viralizado debido a la graciosa y firme tenacidad mostrada para cumplir con su objetivo. Obviamente, el menos contento con todo esto es el cerdo que ve completamente interrumpido su profundo descanso debido a las molestias del can.

El dueño del perro publicó el video con la leyenda: “Enfermo de gripe, no he podido jugar tanto como normalmento lo hago con mi perrito pomsky. El lo tomó en sus propias manos la misión de encontrar a alguien para jugar con. Piggy no lo está tomando muy bien. Se lo doy por ser persistente”.

El video ha alcanzado miles de visitas producto de la hilarante persistencia del peludo canino que a todas luces no acepta negativas ni indiferencias.

Es más mucho internautas se han mostrado preocupados por la tranquilidad del pobre cerdo que, sin merecer ser molestado, termina siendo la víctima de las niñerías del perro.