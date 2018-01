Para nosotros no es tan fácil empatizar con quienes pasan frío en el hemisferio norte cuando estamos sudando la gota gorda en la ciudad, pero lo cierto es que en Canadá, uno de los países conocidos por tener temperaturas muy bajas en invierno, ni siquiera los pingüinos –del zoológico– están soportando el frío.

Nos imaginamos a los pingüinos y de seguro los vemos en un paisaje antártico, soportando rudamente el hielo y las temperaturas bajo cero. Estos son animales de gran aguante, pero a los pingüinos rey del Zoológico de Calgary en Alberta, Canadá, ya no les ha bastado acurrucarse entre ellos; han tenido que ser llevados al interior durante este crudo invierno, como informó el medio The Globe and Mail el 31 de diciembre.

El zoológico trasladó a los animales al interior de la casa luego de que la temperatura promedio alcanzara los -28°C, con un enfriamiento del viento que se podía sentir alrededor de -40°C.

“Simplemente no queremos exponerlos demasiado [al frío]. Para mantenerlos a salvo, decidimos elegir un límite para dejarlos salir”, dijo a The Globe and Mail el curador del zoológico, Malu Celli, citado en IFLScience.

Being a fluffy juvenile penguin is hard work, and sometimes Cleopatra needs a little rest. Thankfully, members of her family are always around to keep watch over her. Help us #captionthisphoto! pic.twitter.com/VG3ccja9SP

— Calgary Zoo (@calgaryzoo) December 29, 2017