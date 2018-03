Un video con un par de pingüinos mirando a la cámara en la Antártida, fue publicado en Internet por la División Antártica Australiana.

El afortunado registro ocurrió en una colonia de pingüinos emperador, llamada Auster Rookery, que se encuentra cerca de la estación de investigación Mawson, uno de los tres asentamientos que Australia maneja en la Antártida.

El expedicionario Eddie Gault visitó la colonia e instaló una cámara que tomó imágenes de dos pingüinos paseando y mirando el lente de cerca. Lo más encantador es lo parecida que es la imagen a una típica selfie que un par de humanos se tomarían con sus mejores poses.

Podemos ver el video en este tweet de la División Antártica Australiana:

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7

— Antarctic Division (@AusAntarctic) March 8, 2018