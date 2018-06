Un perro que se deleita comiendo lentamente un trozo de patilla o sandía como si fuese una persona se encuentra conquistando los corazones de los internautas, tras la publicación del vídeo en las redes sociales.

En las imágenes en movimiento y que duran un minuto, se observa a la mascota llamada Cheshire saborear con gusto la fruta tropical.

Cheshire puso su primer mordisco en el centro del trozo rojo de la patilla y posteriormente, se devora la fruta hasta dejar solo la corteza. Lo impresionante del hecho, es que la degustación de la patilla es parecida a como lo hacen los seres humanos.

Hasta ahora, más de seis millones de personas han visto el vídeo que genera revuelo en el Twitter, mientras que otras 420 mil han manifestado gustarle la publicación.

The way my dog eats watermelon is everything 😂 pic.twitter.com/DOnklK9uEP

— jenelle (@JenelleBnstr) June 5, 2018