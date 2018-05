Una YouTuber vegana ha enojado a sus fanáticos y a todo el mundo animalista, luego de que decidiera someter a su zorro mascota a una dieta estrictamente vegana.

Sonia Sae, la apasionada vegana con sede en Barcelona, es conocida por alentar a otros a vivir una vida libre de carne y productos lácteos. Ella habla abiertamente sobre cuestiones relacionadas con la crueldad animal, a menudo ofreciendo una opinión crítica sobre la industria de la carne. Sin embargo, sus fanáticos se han visto cada vez más preocupados por su pequeño zorro, Jumanji, a quien Sonia supuestamente rescató de un criadero en 2014.

Desde su rescate, Jumanji ha vivido un estilo de vida vegano junto a su dueña, cenando principalmente comida para gatos libre de carne. Esto es muy diferente de lo que hubiera sido su dieta si hubiera vivido en la naturaleza, alimentándose principalmente de alimentos carnívoros como gusanos de la harina, insectos y ratones.

La gente ha expresado su preocupación después de que se subió a Instagram una foto de visión nocturna, mostrando lo notoriamente delgado que está el zorro, mientras juega con un peluche en un sillón. La propia Sonia había hablado anteriormente sobre los problemas de salud de Jumanji, que han incluido pérdida de cabello, convulsiones espontáneas y problemas de visión.

Algunas personas han atribuido estos problemas de salud a su inusual dieta libre de carne, al tiempo que notan su aparente letargo y dolor en la piel. Una usuaria de Facebook llamada Alice Natanya Moore, incómoda por la situación del animal, escribió una publicación en Facebook que superó los 25.000 compartidos:

“Ellos [los zorros de hinojo] NO son omnívoros. Si alimentas a un zorro Fennec con una dieta omnívora, se enfermarán, no es suficiente para ellos. En la naturaleza, el 90% de su comida consiste en carne e insectos. El otro 10% son raíces y frutas que solo se consumen como suplemento y no se deben entregar como una porción grande o principal de su dieta. Recientemente también se descubrió que Jumanji ya está parcialmente ciego, sin duda debido a la deficiencia de taurina de su dieta de comida para gatos veganos.

Él está experimentando la pérdida de cabello (que ella dice que es una alergia), parece tener poco peso, y de los videos proporcionados en su Instagram la semana pasada, también está letárgico, para un fennec. También carece de un área de excavación por lo que su nariz se se ve irritada en algunas imágenes, muy probablemente debido a la excavación de sábanas, alfombras y pisos duros. Ella también dice que él se despoja de sus abrigos de invierno y verano … los zorros de fennec son un animal que habita en el desierto y no tienen abrigos de temporada que “arrojan” … en estos casos la pérdida de cabello es un síntoma muy común de desnutrición

Sonia se ha negado a escuchar a los expertos que están horrorizados por el trato que le dio a Jumanji y la han contactado sobre la salud de su fennec fox. Entre estos se encuentran algunos santuarios, rescates de zorros y técnicos veterinarios exóticos”.

La policía ahora está investigando y es de esperar que se logre algún progreso para que Jumanji reciba la atención que necesita. Ya sea que eso signifique eliminarlo del cuidado de Sonia o hacer que Sonia lo alimente con una dieta adecuada para un zorro fennec, eso depende de las autoridades y de los expertos involucrados en el caso.

Es una tendencia creciente el dar dietas veganas a animales que por naturaleza no son vegetarianos y necesitan alimentarse de carne. Puede creerse que es una causa noble, puede incluso hacerse inocentemente o por mala información, pero finalmente constituye un caso de tortura contra el animal, cuya salud se ve afectada dramáticamente.