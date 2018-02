El machi Celestino Córdova, único condenado por el ataque incendiario que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay, habló desde la cárcel de Temuco, recinto donde cumple una condena de 18 años.

A través de un audio difundido por sus redes de apoyo, la autoridad espiritual mapuche en huelga de hambre (lleva más de un mes) denuncia que “hasta el momento las instituciones llamadas a investigar, no han tenido ninguna voluntad de poder investigar realmente esa noche, quién me pudo haber colocado un balazo en el camino, a tres kilómetros del sitio del suceso, fui impactado por una bala”.

Córdova asegura que la noche del ataque a los Luchsinger se encontró “con esta desgracia en el camino”. Además, justificó su deambular nocturno apelando a su condición de machi. “Para nosotros como autoridad espiritual no existen muros, no existen fronteras, no existen horarios, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, cuando nuestro espíritu ancestral, nuestro espíritu de Machi, nos delega a algún lugar, espacio sagrado, nosotros tenemos que respetar lo que significa nuestra orden espiritual”, señaló.

“Hoy en día estoy sumamente claro que el poder judicial es mentira, es engaño, es manipulación, por lo tanto es importante que la sociedad esté al tanto al respecto”, añadió el líder espiritual de la comunidad Mapuche Chikagual Córdova.

A continuación, el audio con las declaraciones del machi Celestino Córdova.