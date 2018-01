No puedo reunirse con el Pontífice La carta de la machi Linconao al Papa: “Debido a la persecución en mi contra, no he podido vivir mi espiritualidad” “Si Ud. averigua un poco, se dará cuenta que en Chile sólo a los Mapuche se nos aplica la Ley Antiterrorista, no se nos respeta la presunción de inocencia, la prisión preventiva es extremadamente larga y sin justificación”, relata Francisca Linconao al Papa Francisco.