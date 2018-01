“No fue suicidio, fue asesinato” “Exigimos que Fiscalía investigue el asesinato de Macarena Valdés. Exigimos que Fiscalía haga su trabajo”, fueron parte de las palabras del werken Rubén Collio quien ingresó a la Fiscalía con los antecedentes forenses en mano y que dan cuenta que la joven madre de 4 hijos fue asesinada y luego colgada, hecho ocurrido en el marco de un conflicto hidroeléctrico con la transnacional austriaca RP Global.

Este viernes 19 de enero, cientos de personas se reunieron en la Plaza de Panguipulli donde se realizó una concentración con la intervención de diversas representaciones de organizaciones sociales y de comunidades mapuche en apoyo a la familia Collio Valdés, partiendo desde allí pasado el mediodía a una marcha por diversas calles de la ciudad, la que se detuvo en las dependencias de la Fiscalía, instancia que a pesar de los testimonios de que Macarena Valdés no se suicidó, no realizó las investigaciones pertinentes con esa tesis, sino sobre un suicidio, intentando cerrar en más de una oportunidad las investigaciones del caso, existiendo una responsabilidad directa también del Servicio Médico Legal y de la Brigada de Delitos de la Policía de Investigaciones.

En La Fiscalía el werken, Rubén Collio, quien fuera pareja de Macarena con quien tuvieron cuatro hijos, exigió que investiguen el crimen de homicidio, en atención a los resultados de las pericias forenses que encabezó el Médico Luis Ravanal, quien señaló en una reciente entrevista: “No habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento. En estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes, cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento. Concretamente, a través de la autopsia y reitero a través de la confirmación del estudio histológico se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, como lo ha señalado el Servicio Médico Legal”, dijo a Radio Universidad de Chile.

El especialista además señaló al medio que tampoco existen indicios de suicidio mediante otra vía, algo que tampoco había indicado el análisis toxicológico anterior realizado por el Servicio Médico Legal, por lo tanto no existe ningún antecedente que demuestre que Macarena Valdés haya estado con vida al momento de que su cuerpo fuera suspendido en el aire. Según el perito, esto obliga a investigar con mayor detalle cuál ha sido la causa de muerte, no excluyendo otros mecanismos de muerte asociado a asfixia, por lo tanto no se puede descartar en este caso la participación de terceros, indicando también que la investigación del Servicio Médico Legal fue incompleta.

Municipio se hará parte de acciones penales

La manifestación finalizó en el frontis de la Municipalidad de Panguipulli, donde se emplazó al municipio. Allí, el alcalde de la comuna, Rodrigo Valdivia, se reunió con los manifestantes y adelantó que hará las diligencias para que la Municipalidad sea haga parte de las acciones penales e investigación sobre este asesinato.

Hoy se señaló por parte de la familia Valdés Collio, que en base a los resultados forenses, se confirma que la tesis anterior no tiene respaldo científico, algo que es necesario como elemento de prueba para que la investigación sobre la causa de muerte siga su curso.

El caso de Macarena Valdés

El 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés fue encontrada muerta, colgada en la casa habitación, hecho ocurrido en presencia de su hijo menor de un año y medio de edad, descubierta por otro de sus hijos de 11 años.

Existen diversos testimonios que dan cuenta que previo a la muerte de Valdés hubo una serie de graves amenazas en contra de esta familia por parte de personas sindicadas como sicarios y/o mercenarios ligados a los intereses hidroeléctricos, particularmente a la transnacional RP Global, incluso estas amenazas se han extendido a otras familias del territorio opositoras a la imposición de centrales hidroeléctricas, agregándose una serie de actos arbitrarios desde la propia empresa en compañía de agentes estatales represores, para imponer por la fuerza cableados vinculados a la conectividad hidroeléctrica.

Por su parte, un informe pericial independiente, gestionado por la familia, dio cuenta de indicios sobre la participación de terceros en la muerte de Macarena Valdés, lo que inicialmente fue desestimado por la Fiscalía a tal punto, que en dos ocasiones existió la intención de “cerrar la investigación”, sin embargo, Rubén Collio, ha sido activo en exigir que se realicen las diligencias pertinentes en base a los antecedentes y que permiten señalar que la mujer defensora del territorio fue víctima de un asesinato y no de un suicidio como se ha tratado de imponer.

El 25 de septiembre se realizó la exhumación de los restos de Macarena Valdés desde el cementerio mapuche en el sector de Tranguil, Liquiñe, comuna de Panguipulli con el propósito de que se realicen las pericias pertinentes trasladándose sus restos en una camioneta del Servicio Médico Legal a Santiago.

Luego de una serie de descoordinaciones y falta de diligencias por los organismos pertinentes, recién el lunes 30 de octubre, cerca de las 10 de la mañana, comenzó a realizarse el peritaje al cuerpo de Macarena Valdés en el Servicio Médico Legal (SLM) de Santiago con las pericias de Luis Ravanal como médico forense particular, hecho que se extendió hasta pasada las cuatro de la tarde. El cuerpo de Macarena retornó a la comunidad de Tranguil para volver a ser sepultada el jueves 2 de noviembre pasado el mediodía.

Esos nuevos antecedentes involucran un nuevo escenario en el aspecto judicial donde corresponde la recalificación del caso, señaló a Puelche comunicaciones la abogada Viviana Soto.

Fuente: Alfredo Seguel – Mapuexpress