La vida y obra de un músico como Charly García es un fenómeno tan interesante como difícil de abarcar. Considerado un artista clave para la cultura masiva del continente y uno de los pioneros en lo que al rock en español se refiere, estudiar al autor de hits como No me dejan salir o Inconsciente colectivo es vital para comprender a la cultura latinoamericana.

En esa dirección, la editorial argentina Gourmet Musical propone un acercamiento Charly García a través de dos libros que analizan en profundidad dos aspectos diferentes de la obra del músico trasandino: sus letras y sus presentaciones. en vivo.

La poesía de Charly García

En primer lugar, el libro Charly en el país de las alegorías (Gourmet Musical, 2014) de Mara Favoretto, el cual cuenta ya con tres ediciones, propone un viaje al interior de las letras del músico trasandino a través de la alegoría, un recurso que Charly supor aprovechar de diferentes maneras a lo largo de su fructífera y variada carrera.

En la introducción al libro, la autora argentina sostiene que “para entender a Charly hay que escucharlo. Escucharlo con atención: de una canción a la vez, quizás varias veces cada una, cada disco, hasta internalizarlo”. A lo largo de Charly en el país de las alegorías, esa premisa se cumple, con un detallado análisis por la carrera del músico trasandino a través de sus letras.

La alegoría, un término difícil de definir pero no tanto de identificar, puede entenderse como un recurso para articular y difundir ideas, considerado como un instrumento indispensable para el desarrollo del pensamiento humano. Favoretto señala que, “a través de su modo alegórico, [Charly] resuelve el diálogo entre la política, la poesía y la música”.

En esa dirección, resulta interesante leer en Charly en el país de las alegorías las formas que toma la alegoría en las letras de García según los tiempos: no es lo mismo entender su obra en el contexto de la dictadura cívico-militar en Argentina, que en la etapa neoliberal en el país trasandino en la década de los 90’s. Sin detenerse demasiado en detalles biográficos, este libro avanza con la misma potencia y delicadeza que la poesía de Charly García.

Por último, entre otro de los varios aspectos a destacar dentro del trabajo de Favoretto, cabe hacer mención a lo adelantado que el músico trasandino fue a su tiempo, ya que en sus letras “el amor y la identidad de género son representados con naturalidad y fluidez”. Además, la autora del libro no duda en afirmar que “en un país machista, Charly abre otras opciones y alternativas a través de las letras de sus canciones”.

Las presentaciones en vivo de Charly

El segundo de los libros propuestos por la editorial argentina Gourmet Musical es Esta noche toca Charly (2017), realizado por Roque Di Pietro. En este voluminoso tomo, se analizan las presentaciones en vivo de Charly García desde 1956 hasta 1993, un año considerado fundamental en la obra del músico argentino antes de encarar su etapa “Say No More”.

Gracias al minucioso trabajo de Di Pietro, se logra ver en detalle cada una de las presentaciones en vivo de Charly, partiendo desde su más temprana infancia en la época de su formación como músico clásico y profesor de piano, lo cual ayuda a comprender sin caer en lugares comunes el genio de un talento como el del fundador de Sui Generis.

En ese sentido, se puede comprender con este libro que muchas de las cualidades que se les criticaba a García a fines de la década de los 90’s, con la etapa Say No More y el Constant Concept como estandarte, ya tenían su germen desde los 70’s. Tal como también se puede apreciar en el libro de Favoretto, Charly siempre miraba más allá del aquí y ahora.

No es exagerado afirmar, en ese sentido, que tanto Esta noche toca Charly, como Charly en el país de las alegorias, resultan vitales para cualquier fanático del músico, sino también para todo aquel que esté interesado en la cultura masiva en Argentina y el rock latinoamericano.

¿Cuáles son sus referencias literarias? ¿En qué momento la relación con la prensa se quebró? ¿Qué le aportó Charly a la música popular contemporánea? ¿Cómo transformar complejos discursos llenos de poesía en algo cantado por miles y miles de personas? Estos dos libros ayudan a responder estas preguntas sobre el genio sudamericano que no inventó el rock en español, pero sí le dio su toque inigualable.

Por Gustavo Yuste

@gusyuste