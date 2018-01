El jefe de gabinete del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, admitió este domingo que el polémico reajuste de las pensiones aprobado este mes puede haber “puesto en duda” la imagen del Ejecutivo entre la población.

La reforma, aprobada en medio de graves enfrentamientos que dejaron al menos 109 heridos, fue impulsada por la Casa Rosada para imponer un nuevo coeficiente que determine los aumentos de las pensiones, pero la oposición y los sindicatos alegan que el cambio implicará un recorte en los ingresos de los jubilados.

“Puede ser que haya una parte de la gente que no haya entendido, que no haya estado de acuerdo, y que eso ponga en duda la imagen respecto al gobierno”, declaró Peña sobre una de las medidas más polémicas de la actual Casa Rosada, al diario Tiempo Argentino, donde además puntualizó que esa opinión es “parcial” y no “estructural”, y “se va a disipar”.

“Por primera vez en muchos años Argentina crece por dos años seguidos”, un crecimiento que “se sostiene” en la inversión, la cual “está en un nivel muy alto en relación con los años anteriores”, agregó Peña, quien de todos modos tuvo que reconocer que hay otros indicadores económicos, como el déficit o la inflación, que “hasta hace poquito estaban iguales o peores”, argumentando que se producían por “el costo de la normalización de una economía que no era sustentable”.

EFE