A través de una declaración pública desde la cárcel de Esquel, el lonko Facundo Jones Huala anunció este miércoles 30 de mayo el inicio de una huelga de hambre ante la negativa del juez que lleva su causa, Gustavo Villanueva, de autorizarlo a realizar el Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche). A esto se suma la detención de su hermano, Fausto, y de otro comunero identificado como Lautaro González, quienes auxiliaron a Rafael Nahuel cuando fue asesinado en el marco de una represión del Grupo Albatros de Prefectura en la zona de Villa Mascardi.

“Ya no soporto, contemplé muchas posibilidades, entre ellas, pedir la extradición y enfrentar al winka usurpador chileno, generar caos en el servicio penitenciario y golpear al juez. Al final no realicé ninguna de esas, solo estoy en sus manos, he asumido todo lo que he podido, me declaro en huelga de hambre”, señala Jones Huala en su mensaje.

El líder del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu entrega una serie de reflexiones acerca del momento de la lucha por reivindicaciones territoriales. Dijo sentir una “gran decepción” con muchos de sus peñi y lamien, a quienes acusó de revelarse. “Hay un pueblo movilizado y levantándose, pero carece aun de guías a la altura de los acontecimientos. Y ese pueblo aún contiene muchos vicios de occidente y sus prácticas políticas, como la burocracia, el misticismo, el chusmerío, el individualismo, la vida cada vez mas winka y la falta de formación política”, sostuvo en su duro comentario.

“Jamás he creído en la ley winka ni en su poder, solo me he subordinado a nuestros espíritus y a nuestro pueblo. Por eso he sido un weichafe, un combatiente, que acató órdenes aun en desacuerdo y sin chistar de las autoridades consecuentes en cada tierra donde he peleado”, añadió el lonko Jones Huala.

El líder mapuche llamó a sus hermanos a no ser “tan hipócritas, tan winkas, tan falsos, tan de cartón” y puso en relieve que “la tierra hay que recuperarla, trabajarla y defenderla”.

Por último, dio a conocer diversas demandas del pueblo Mapuche, tanto a este (Gulumapu) como del otro lado (Puelmapu) de la Cordillera de Los Andes: libertad al machi Celestino Córdova y a todos los presos políticos mapuche, cese y retiro de las fuerzas policiales del Wallmapu, fuera latifundistas y trasnacionales del territorio ancestral mapuche, no a la prisión de Fausto Jones Huala y Lautaro González, justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, devolución/recuperación del territorio usurpado, protocolos carcelarios acorde a condición política y cultural de los mapuche y aplicación de convenios internacionales.