Todas las pruebas que tiene al momento la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, caratulada como “muerte dudosa”, apuntan a la participación del grupo Albatros de Prefectura Naval el 25 de noviembre de este año.

Las últimas evidencias contundentes que obtuvo el juez Guillermo Villanueva fueron las vainas de 9 milímetros recogidas monte adentro en la comunidad, en la zona donde ocurrió la represión del grupo Albatros. Esas balas son compatibles con las que usó el grupo especial ese día y, también, con la vaina que se encontró dentro del cuerpo de Rafael Nahuel.

La autopsia determinó que el tiró que le provocó la muerte entró por el glúteo izquierdo, es decir, por la espalda. Y a contramano de lo que sostuvieron funcionarios nacionales, no se encontró ninguna evidencia de que la comunidad mapuche tuviera armas, versión que fue además desmentida por médicos y testigos del operativo.

Esta semana comenzaron entonces las pericias de las armas de la Prefectura en el Tiro Federal de Bariloche: según fuentes de la causa, iban entre 10 y 12 armas peritadas hasta hoy martes. Se estima que esta semana se peritarán las próximas. Se espera que dicho peritaje determine de qué arma salió la bala que mató a Rafael Nahuel.

Sin embargo, para saber cuál de los prefectos disparó el arma, restan las pericias de carbono que se realizarán en el Centro Atómico Bariloche, para la cual el juez Villanueva solicitó al Ministerio de Justicia una suma de 290 mil pesos. Hasta que no se libere ese monto, la medida no podrá avanzar. La misma pericia debe determinar también si hubo pólvora en las manos de Rafael Nahuel, y de Fausto Jones Huala y Lautaro González, los dos jóvenes mapuche que bajaron el cuerpo desde el monte.

Lo insólito es que las mismas fuerzas federales que participaron del operativo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, están a cargo de los rastreos de llamadas y de los peritajes de las ropas de los prefectos, respectivamente.

Dicho manto encubridor también recae sobre el propio juez, quien fue quien mantuvo la orden de patrullar el territorio de Villa Mascardi que terminó en la represión que dio muerte a Rafael Nahuel.

Lo nuevo

Luis Pilquiman es vocero de la comunidad mapuche de Río Negro y parte de la mesa de diálogo que se abrió tras la muerte de Rafael Nahuel para resolver la propiedad de las tierras de Villa Mascardi. Pilquiman analiza: “La cuestión judicial está muy comprometida con la parte política. Se dicen cuestiones que después condicionan a la justicia. Ha sido bastante lento el accionar de la justicia”. La causa aún se mantiene en secreto de sumario.

Lo que sí ha avanzado durante este mes, aunque con idas y vueltas, fue la mesa de diálogo que intenta plantear una solución pacífica y de fondo sobre las tierras de Villa Mascardi. En ella conviven referentes mapuches, el obispo Juan Chaparro, representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la justicia. Pilquiman relata los avances:

-Antecedente: “Se han desprendido algunas propuestas para tener en cuenta en otras situaciones similares, algún protocolo de intervención ante hechos de revinidicación de tierras colectivas. Se la ha pedido al INAI que trate de sacarlo a través de una resolución interna, o algún mecanismo para institucionalizar esa instancia. Todavía no se concretó”.

-Tierra en cuestión: “No se ha logrado muchos avances. La posición del gobierno nacional es que se retiren para después hablar, y la comunidad ha decidido no retirarse. No hay mucho avance en eso. Nosotros creemos que necesitamos que funcionarios nacionales que puedan sumarse a la mesa tengan mayor jerarquía política para poder tener una solución política precisamente. El INAI está muy condicionado a tomar decisiones que ya traen de arriba. Parques Nacionales, que no se ha sumado finalmente, creemos que podría aportar algo más porque tiene cierta autonomía. Lo cierto es que vino a una sola reunión un coordinador del área jurídica, y no fue muy exitosa su presencia”.

-Alternativas: “Una vía de solución es que Parques levante la denuncia a partir de un acuerdo político que se pueda generar. Otra es que la otra comunidad mapuche que está en la zona, de la cual serían las tierras de Mascardi,pudiera generar algún acuerdo entre comunidades. Otra, hacer una mirada más técnica jurídica desde el convenio 169 y tener un abordaje de sacar una resolución legal desde el amparo del convenio. Son las 3 cuestiones que estamos pensando. Pero siempre van a estar condicionadas a la voluntad política del gobierno”.

El próximo jueves la mesa tendrá una nueva reunión para seguir avanzando en estos temas.

Publicado por Revista Lavaca de Argentina