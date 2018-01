Hasta el 13 de febrero se extienden cursos estivales de cine

El realizador, crítico, académico e investigador de cine, Hernán Silva, explica que “son cursos introductorios sobre autores, temáticas y regiones del cine (en este último punto me refiero a Asia, Corea y su análisis geopolítico, desde el punto de vista cinematográfico). Los cursos tienen un formato de una o dos jornadas temáticas y autorales sobre el cine moderno y contemporáneo. Se desarrollan a partir de la obra de autores cinematográficos conocidos, poco conocidos y algunos maestros con sus poéticas (desde su estilo hasta sus obsesiones). Son instancias de ‘nicho’ (pero que se abren a todos los curiosos e interesados) donde nos juntamos a compartir temas del cine que otros ciclos, cursos y espacios no abordan. Por esto el público asistente quiere saber más de cine y sus implicancias como arte y los temas que contienen. Han ido desde abogados, ingenieros, escritores, etc., y jóvenes diseñadores, audiovisuales o cineastas, hasta profesores que quieren ampliar sus posibilidades de conocimiento, asociación y reflexión. También han asistido directores, como Ignacio Agüero. Otro aspecto fuerte es que le encontramos puntos de encuentro y asociaciones a diferentes autores y películas; en diferentes tiempos y distancias.”

Este martes 23 de enero el ciclo de cursos continúa con “Documental Musical y Rockumental”, el cual invita a analizar algunos de los hitos históricos de este ‘género’, con sus variantes de estilo y músicas (vanguardia, jazz, clásica, folk y más). ‘Será un recorrido a todo volumen de los elementos constitutivos del género como idea de registro en vivo, puesta en escena, clip de imágenes y su ritmo, el sonido y la figura del star o músico como tema y relato. Conversaremos sobre la doble incidencia (música/cine) de los principales temas y estéticas del rockumental y algunos de sus géneros como el Biopic, Concierto, Ficción documental y Documental directo o Documental moderno”, señala Silva. Este curso se realizará de 19:15 a 22 horas.

A continuación, el jueves 25 de enero, se efectuará la primera jornada del curso “Cine Asiático Contemporáneo”, el que da una visión resumida pero esencial del cine de Asia oriental y del sudeste asiático desde la perspectiva de un cine identitario, local, industrial y cosmopolita del gigante asiático y desde su “contraplano” occidental. Las nuevas maneras del cine narrativo y dramático y las subversiones estilísticas de una autoría radical del mundo contemporáneo (el campo, las guerras y convulsiones sociales, la vida en la ciudad, las tradiciones, las relaciones humanas en la urbe, la bondad y el amor, la tecnología, “el tiempo”, el mal-estar existencial). Desde una hiper-velocidad, pasando al hieratismo y “minimalismo puro”, a un cine completamente libre.

La segunda parte de este curso se llevará a cabo el jueves 1 de febrero.

Posteriormente, el sábado 27 de enero, de 11 a 14:30 horas, se realizará el curso “El cine coreano contemporáneo”. El cine coreano del sur es un punto de referencia mundial hoy. Su eficacia y manejo del género cinematográfico es insólita y refrescante en el panorama mundial. Desde los thriller (Chang Park-Wook), al terror (Kim Ji-Woon o Yeon Sang-Ho) o los fabulosos híbridos inter-géneros (Bong Joon-Ho), pasando por la personal obra y encuentro entre comedia y drama “rhomeriana” e inclasificables por su narrativa y estilo muchas veces de Hong Sang-Soo.

“Analizaremos un cine donde el descarnado concepto del cuerpo y su escenario social, en conjunto a la minuciosa descripción psicológica del héroe o personaje, desbordan los parámetros dramáticos, vistos por cualquier otra película de occidente”, afirma Silva.

Este curso abordará las claves de autores obligados para el nuevo cine, desafiando las catalogaciones o límites de lo que se considera autor, industria, metáfora y sub-texto político, narrativa del género y su llegada y recepción en públicos.

El resto del programa contempla:

Martes 30 de enero, de 19:15 a 22 horas, “Robert Bresson (La imagen y el sonido: El espíritu de una modernidad sólida)”.

“El fantástico y la ciencia ficción en el cine contemporáneo”. Primera jornada, sábado 3 de febrero, de 11 a 14:30 horas, y, segunda parte, sábado 10 de febrero, en el mismo horario.

El martes 6 de febrero, de 19:15 a 22 horas, “El cine de Andréi Tarkovski a través del ‘espejo’”.

“El cine de Jacques Tourneur a través de ‘Yo anduve con un zombie’”. Jueves 8 de febrero, de 19:15 a 22 horas.

El ciclo de cine en verano culminará con la repetición del primer curso “Cine documental contemporáneo”, el martes 13 de febrero, de 19:15 a 22 horas.

Todos los cursos se realizarán en Carlos Antúnez 1959, Providencia (casi esquina con Pedro de Valdivia). Cada jornada tiene un valor de $ 20.000 y se harán descuentos por más de un curso. El precio incluye cafetería, estacionamiento y aire acondicionado.

Inscripciones: [email protected] / +56 9 98293299

Fotografía de cabecera: Andrei Tarkovsky

