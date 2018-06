La razón del miedo

Entiéndeme, la última vez,

dejé que se esparcieran mis pedazos.

Por eso hoy,

no esperaba encontrarme

tan entera ante tus ojos.

—

No la conoce

Una vez escribí: “Te quiero porque adoro mi pena”.

Me ha inundado la tristeza al releerlo.

Qué ignorancia.

El amor,

cuando merece la pena,

no la conoce.

—

Recuerda

Ahora que no estás,

mi memoria es un campo de minas.

No hay nadie que me advierta,

nadie que detenga mi curiosidad,

nadie que me haga olvidar dónde explotabas.

—

—

Ella es breve

No quieres destapar este desastre.

Hablamos de un barco a la deriva,

que sigue anclado a la orilla que abandona.

Un amante precoz

que acaricia las cadenas de sus errores.

Una trapecista que pierde el equilibrio

y todavía te busca más allá de su red.

Una voz enamorada del silencio.

Un poeta que sólo sabe escribir a su primer amor.

Hablamos de un caos

que adora la brevedad de las cosas eternas

y se ordena omitiendo que ama.

Por las noches no grita

no tiene ganas,

sólo escucha y presta atención a su calma.

Hoy ve a la vida alimentando una soledad divina,

y esa luna que brilla más que nunca

porque, como ella, sólo será esta vez.

—

Todo está bien

Dos cuerpos que se enciende

avivan la luz de un principio.

Un reloj se para

dando cabida a esta hora muerta

en la que no estás ni apareces.

Y la realidad se presenta desmedida.

Lo único que no muere es la verdad,

amor, y tú la has roto.

Ante la mentira,

yo prefiero desbordarme y acabarme

a ponerle un parche al miedo.

El dolor es un amigo,

porque le doy la mano y me aleja de yi,

Cuando vacilo, me recuerda tus razones,

tu risa, tu humillación y tus silencios.

Pero todo está bien.

Dos cuerpos que se encienden

pueden apagarse,

porque la luz no es el motivo

ni la oscuridad un final.