Entre los meses de mayo y junio, artistas sonoros chilenos visitarán la antigua ciudad de Mesenia, en Grecia, para desarrollar proyectos de investigación y producción artística sonora. El viaje se realiza en el marco de Acts Of Listening, iniciativa de colaboración bilateral entre Festival Tsonami y Tuned City que tiene como foco la exploración y la creación a partir de la interacción directa con el entorno y sus dinámicas sociales y espaciales.

La primera parte del proyecto, financiada por el Fondo de Coproducciones Artísticas del Goethe Institut, se llevó a cabo el año pasado en Valparaíso, durante la 11ª versión del Festival Tsonami, donde artistas nacionales y alemanes ejecutaron diversas acciones sonoras en espacios públicos del puerto.

Este 2018 se realizará la segunda y última etapa en las ruinas de Mesenia, Grecia, donde –desde el 21 de mayo y hasta el 3 de junio– los artistas Nicolas Spencer, Bárbara González, Cristian Espinoza, Pablo Saavedra (Chile), Franziska Windisch, Florian Tuercke, Rene Rissland (Alemania), y Fernando Godoy y Carsten Stabenow como curadores, residirán en un entorno rural cercano a los vestigios históricos. Allí, deberán investigar el territorio, para posteriormente producir obras sonoras que activen el lugar.

“Sin duda, las instancias de visibilización de artistas sonoros chilenos en el extranjero son escasas, y en especial en un contexto tan particular como el proyecto Acts Of Listening, que se realizará en una antigua ruina griega. Esto no sólo representa una oportunidad para cuestionar los propios modos de producción de arte sonoro de cada uno de los artistas involucrados, sino también de reaccionar a un contexto cultural radicalmente distinto, y de generar vínculos con artistas sonoros de todo el mundo”, destaca Fernando Godoy, curador del proyecto y director del Festival Tsonami.

Esta etapa del proyecto es financiada por el Concurso DIRAC 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y forma parte del segundo año consecutivo en que Tsonami lleva artistas sonoros chilenos a presentaciones internacionales. Así, en mayo del 2017 se realizó una exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, MACRO, que significó el primer evento dedicado específicamente al arte sonoro nacional y sudamericano en Europa.

En esa línea, Acts Of Listening viene a profundizar la labor de internacionalización del arte sonoro chileno que Tsonami viene desarrollando hace algunos años, propiciando no sólo que el trabajo de artistas nacionales tenga visibilidad fuera del país, sino que también contribuyendo con su aprendizaje a través de experiencias artísticas en distintos territorios y contextos socio-culturales.

Los y las artistas participantes tendrán dos semanas para conocer e investigar las ruinas y su contexto, para producir activaciones y proyectos que serán presentados durante el Festival Tuned City, que llevará a cabo sus actividades los días 1, 2 y 3 de junio.

La programación completa del festival se encuentra en www.tunedcity.net y la documentación de Acts Of Listening será publicada en http://acts-of-listening.tunedcity.net/ y en www.tsonami.cl.