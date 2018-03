Entre los años 2008 – 2014 hubo una serie de lecturas poéticas en Santiago de Chile, entre ellas “Poquita Fe”, “Autores de Noche: procesos escriturales en vivo”, “Los Desconocidos de Siempre” y “Descentralización poética”, entre otros. Lecturas en espacios que permitían que los autores y autoras de la escena poética compartieran sus trabajos en público. Este tipo de lecturas, ciclos y festivales son imprescindibles, ya que la lectura pública provoca una retroalimentación inmediata, los textos se prueban. Se hacen vivos.

El escritor Pablo Fernández Rojas autor de “Piquero” (Ed. Cuarto Propio, 2016), gestor y responsable del proyecto dice que “Recital” nace las experiencias anteriores, pero con un plus: se recorre la obra de una o un poeta reconocida y reconocido por sus pares y lectores, desde su propia voz, distinguiéndose por ser una lectura unipersonal con intervalos de música escogida por los mismos autores, lo que de cierto modo abre una posibilidad para ampliar y profundizar la lectura. Fernández, añade que no solo participarán voces consagradas como Raúl Zurita, Elvira Hernández, Carmen Berenguer, Gustavo Barrera, Germán Carrasco, Malú Urriola, Héctor Hernández Montecinos, Paula Ilabaca, Oscar Saavedra Villarroel y Eugenia Brito, para dar algunos ejemplos (que me disculpen los que no nombro, pero son más de treinta), si no que también nuevas voces emergentes a las que hay que prestar atención. El ciclo será filmado por la destacada documentalista Tiziana Panizza, con el propósito de difundir en festivales nacionales e internacionales el registro de este ciclo.

“RECITAL”, Proyecto Financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2018, se efectuará durante todo el año, comenzando el 9 de marzo con Raúl Zurita, y continuará casi todos los días viernes a las 19:30 hrs. El espacio será el Centro Cultural Ciudadanos, ubicado en Eduardo Castillo Velasco 2811 en Ñuñoa (entre Exequiel Fernández y Los Tres Antonios). Los esperamos con mucha música, conversación y por sobre todo poesía. Entrada gratuita. La programación se irá informando todos los meses en las páginas https://www.facebook.com/recital2018/ o en la página de Facebook del Centro Cultural Ciudadanos.

