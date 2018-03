Alrededor del 79 por ciento de los espectáculos populares entre adolescentes y adultos jóvenes muestran el consumo de tabaco, según revela un nuevo estudio.

Los investigadores encontraron que el uso del cigarrillo es más prominente en los shows de Netflix , como Stranger Things , que tuvo 182 escenas con personajes encendidos, que en las transmisiones y la televisión por cable.

Los defensores de la salud advierten que los hallazgos son alarmantes dado que muchos estudios muestran que los adolescentes son mucho más propensos a fumar como un hábito “genial” si ven a los actores fumando en la pantalla.

Uno de los investigadores detrás del estudio, por parte del grupo de defensa Truth Initiative, llegó a decir que los programas de televisión tienen anuncios publicitarios de tabaquismo tan glamorosos a pesar del impulso global para que los jóvenes conozcan los vínculos de los cigarrillos con el cáncer.

Robin Koval, CEO y presidente de Truth Initiative, dijo que shows como Stranger Things, que atrajeron a 15.8 millones de espectadores dentro de los tres días de su lanzamiento en la segunda temporada, dijeron que estaba aturdida por la cantidad de fumadores en un show en 2018.

“Esperábamos fumar un poco, pero la magnitud de lo que vimos fue impactante”, dijo Koval.

Ella y sus colegas utilizaron una muestra de origen nacional para identificar los 14 programas de televisión más populares entre las personas de entre 15 y 24 años.

Los programas más populares incluyen los siguientes programas de transmisión (muchos de los cuales también se transmiten en línea): Walking Dead, Big Bang Theory, Modern Family, American Horror Story, Bones, Once Upon a Time y Pretty Little Liars.

Y el siguiente Netflix muestra: Stranger Things, Orange is the new Black, Fuller House, The Unbreakable Kimmy Schmidt, House of Cards, Making of a Murderer y Daredevil.

Una vez que los investigadores recopilaron esta información, vieron una temporada completa de cada uno de estos espectáculos.

Descubrieron que los siete shows de Netflix en la muestra contenían 319 incidentes de tabaco en comparación con los siete programas de televisión abierta y por cable que contenían 139.

Los investigadores encontraron que en Netflix se muestra a Stranger Things seguido de Orange is the New Black como los peores ofensores, con 182 y 45 incidentes de personajes encendidos, respectivamente.

Koval dijo que estos hallazgos son particularmente preocupantes debido a la personalización del consumo de la televisión que podría causar que los jóvenes fumen.

“La gente puede ver estos programas en teléfonos que están a tres pulgadas de su cara”, dijo.

“También pueden volver a ver estas escenas … por lo que el número de exposiciones al tabaco en estos espectáculos puede multiplicarse fácilmente”.

Estudios previos han encontrado que la exposición al tabaco en pantalla afecta a los adolescentes y adultos jóvenes a fumar.

La investigación publicada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en 2017 encontró que los adolescentes tienen entre dos y tres veces más probabilidades de comenzar a fumar si ven a las personas iluminadas en la pantalla.

Los descubrimientos actuales sobre la descripción del consumo de tabaco salen a la luz a medida que los programas de televisión y transmisión se vuelven cada vez más populares.

Según la Iniciativa Truth, el número de programas ha aumentado en un 137 por ciento solo en la última década, y los datos nacionales indican que los adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses pasan un promedio de 12 a 13 horas por semana viendo la televisión.

“Ha habido una revolución en la televisión que ahora abarca un universo complejo que incluye Hulu, Netflix y un mundo emergente de plataformas bajo demanda”, dijo Koval.

“Y mientras todo el mundo estaba mirando, pero nadie estaba prestando atención, hemos experimentado un resurgimiento generalizado de las imágenes de fumar que está glamorizando y renormalizando un hábito mortal para millones de jóvenes impresionables. Tiene que parar “, agregó.

Los investigadores de Truth Initiative esperan que los creadores de estos programas encuentren formas de describir que un personaje está estresado, inquieto o rebelde sin el uso de tabaco, pero no ofrece un ejemplo.

“Estas son algunas de las personas más creativas del mundo”, dijo Koval. “Estoy seguro de que podrían encontrar diferentes formas de mostrarnos lo que siente un personaje”.