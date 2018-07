La Comic-Con San Diego 2018, evento que tiene lugar en el Distrito de Gaslamp, Estados Unidos, espera la asistencia de más de 100 mil superfans disfrazados, desde este miércoles hasta el próximo domingo, sin la presencia de superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel.

Sin contar hotel, costos de viaje, comida y algún souvenir, los fanáticos tendrán que conformarse con algunos adelantos de Warner Bros: “Wonder Woman 1984”, “Aquaman”, ″Shazam!“, ″Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”) y “The LEGO Movie 2”; y todo por un coste inicial de casi 300 dólares y la falta de “Avengers 4”, “Star Wars: Episode IX” y la temporada final de “Game of Thrones”.

A este paquete aliciente se le puede agregar la cinta “Venom” de Sony, “Halloween” y “Glass”, de Universal Pictures; “Doctor Who” y algunas funciones de “Star Trek: Discovery” y “Riverdale”, entre otros.

Según adelantan medios digitales, Warner Bros, a través de su filial New Line Cinema, mostrará un avance de sus títulos de terror para los próximos meses, y se especula con que se podrán ver las primeras imágenes de “It: Chapter 2”, de nuevo con el argentino Andy Muschietti al frente.

El estudio 20th Century Fox ofrecerá al público asistente una proyección que girará en torno a la nueva versión de “The Predator”, dirigida por Shane Black y protagonizada por Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Yvonne Strahovski, Thomas Jane y Augusto Aguilera.

Además, se especula sobre algún material de “Dark Phoenix” y “The New Mutants”. Por su parte, Paramount apostará por “Bumblebee”, cinta del universo “Transformers”.

Programación:

Miércoles, 18 de julio

Premiere de Manifest

Panel de New Line

Jueves, 19 de julio

Panel de Disney Channel con Star vs. The Forces of Evil y Big City Greens

Panel de la 20th Century Fox

Panel de Siren, serie de Freeform

Panel de Mars – The CW

Panel de Doctor Who

Panel de Impulse – YouTube

Panel sobre la franquicia Stargate

Panel de Tell Me a Story, nueva serie de CBS All-Access

Panel especial del 50 aniversario de Odisea en el Espacio

Panel de orígenes, serie original de YouTube

Panel de The Discovery of Witches, nueva serie de Sky One

Panel especial de archivo X

Panel de The Toy That Made Us, serie de Netflix

Panel de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Panel de Dragon Ball Super

Panel de Marvel Animation con Marvel Rising

Panel de Mejor Call Saul

Panel de Van Helsing, serie de Syfy

Panel – 10 años de Breaking Bad

Panel – Supergirl de 1984

Panel de Z Nation

Panel de Crazy Ex-Girlfried: The Final Curtain Call

Panel de puño de hierro

Panel de Brooklyn Nine-Nine

Panel de Mr. Mercedes, serie de Audience Network

Viernes, 20 de julio

Panel de Young Justice: Outsiders

Panel de Hora de Aventura

Panel de Voltron: Legendary Defender

Panel de Fear Walking Dead

Panel de Vikings

Panel de vestuarios usados ​​en Pantera Negra

Panel de The Walking Dead

Panel de control de Super Hero Girls

Panel de la premiere mundial de Castle Rock – Hulu

Panel de Invader Zim: Enter the Florpus!

Panel de Star Trek: Discovery

Panel de Universal Pictures

Panel Bumblebee

Panel de Manto y Adaga

Panel de Sony Pictures

Panel de The Last Sharknado: It’s About Time

Panel especial del 25 aniversario de El extraño mundo de Jack

Panel de Preacher

Sábado, 21 de julio

Panel de Steven Universe

Panel de leyenda y legado de Avatar: La leyenda de Aang

Panel de la Warner Bros

Panel de Black Lightning

De la saga de la saga Crepúsculo – Netflix

Panel de los Simpson

Panel de Krypton

Panel de Big Hero 6 The Series

Panel de The Gifted

Panel de Midnight Texas

Panel de Supergirl

Panel de The Orville

Panel de Arrow

Panel de The Man in the Hight Castle

Panel de Batman: The Animated Series

Panel de Leyendas de Tomorrow

Panel de Deadpool 2

Panel de The Purge: Del cine a la TV

Panel de la Flash

Panel de los Magisterios

Panel de mi Vecino Totoro

Panel de Crazy Ex-Girlfriend Live

Panel de Twin Peaks

Panel de Deadpool 2

Domingo, 22 de julio

Panel de Scooby-Doo

Panel de Supernatural

Panel de LEGO Ninjago

Panel de Riverdale

Panel de DC Super Hero Girls: Legends of Atlantis

Panel de Marvel Animation

Panel de la premiere mundial de LEGO DC Comics Super Heroes: Aquaman: Rage of Atlantis

Panel de Legion

Panel de 25 Aniversario de X-Men: The Animated Series

Panel de Buffy: La Caza Vampiros

Fotos: Cortesía de Reuters