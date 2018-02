La película “Coco” es la película de Disney más vista por los chilenos, tras su estreno en el país en noviembre del 2017. El filme, hasta el momento, alcanzó los 1,6 millones de espectadores, superando así a “Intensa-mente”, que era la dominante con 1,5 millones de auditores.

Debido a lo anterior, el director de la cinta, Lee Unkrich, a través de su cuenta de Twitter, smostró su gratitud por lo logrado en nuestro país. El también director de “Toy Story 3” compartió con sus seguidores su gratitud, escribiendo que: “¡Acabo de saber que Coco se ha convertido en la mayor película de Disney de todos los tiempos en Chile!”.

Just learned that #PixarCoco has become the biggest #Disney movie of all time in Chile! pic.twitter.com/oJMYwLeSeZ

