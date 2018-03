La muerte inesperada de Luke no es lo único que tienen algunos fanáticos de Star Wars le recriminan a la nueva entrega, pero es uno de los más importantes.

El maestro Jedi se sacrificó y desapareció de nuevo en la fuerza justo cuando parecía que estaba regresando a la acción principal.

Dejó a muchos fanáticos furiosos y frustrados.

El director Rian Johnson no ocultó sus intenciones de reiniciar la franquicia, pero los fanáticos se sorprenderán al saber qué otro director de Star Wars estuvo de acuerdo con sus planes y cuál intentó detenerlo.

A muchos fanáticos les pareció evidente que Johnson tenía poco interés en continuar el legado de la trilogía original y sus queridos personajes.

Los fanáticos habían celebrado el regreso de J.J. Abrams para dirigir el Episodio 9, pero ahora parece que él está de acuerdo con Johnson y que fue Colin Trevorrow quien trató de evitar que todo sucediera.

Un nuevo informe afirma que Abrams y Johnson querían que el personaje “heredado” fuera eliminado o marginado lo más posible para dar paso a Finn, Poe, Rey y Kylo.

¿Fue despedido Trevorrow porque no quería que mataran a Luke?

El analista de Star Wars en Youtube Mike Zeroh dice: “Estas son las razones por las cuales el director original Colin Trevorrow fue despedido porque quería que Luke viviera en el Episodio 9 y también para tener a Snoke con una historia de fondo en The Last Jedi”.

“La razón por la cual Johnson mató a Luke es para liberar espacio para los nuevos personajes … sin que ninguno de los personajes heredados los empuje hacia atrás. Sentía que no habría suficiente espacio para estos personajes con Luke Skywalker alrededor.

“Esto es también lo que JJ Abrams quiere y planificó con Johnson para el Episodio 9”.

Por supuesto, esto no toma en cuenta que todos los involucrados han repetido constantemente que Leia fue elegida para un papel principal e importante en el Episodio 9 hasta que la prematura muerte de Carrie Fisher cambió todo.

Los nuevos comentarios no ayudarán a convencer a ningún oponente de Johnson, pero ciertamente arrojarán una nueva luz fascinante sobre lo que sucedió con Trevorrow. Se asumió ampliamente que el desastre crítico y de taquilla de 2017 de The Book of Henry contribuyó a su salida, sin embargo, todavía tenía el gigantesco Mundo Jurásico en su haber.