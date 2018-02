La mañana de este domingo se dio a conocer un lamentable hecho ocurrido en el marco de la realización de la carrera de Fórmula E que tuvo lugar este sábado en el centro Santiago: el daño a la escultura que se encuentra en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se trata de Ícaro y Dédalo, obra del año 1930, réplica de la creada por Rebeca Matte. De acuerdo a lo informado por el director del museo, Roberto Farriol, la escultura está avaluada en 500 mil dólares (300 millones de pesos aproximadamente) y su reparación tendría un costo aproximado de 100 mil dólares (60 millones de pesos).

De acuerdo a lo que expuso el Twiiter @Amo_Santiago, quienes fueron uno de los primeros en publicar las fotos de lo ocurrido, lo que habría causado el daño a Ícaro y Dédalo habría sido el paso por el lugar de un camión vinculado a la organización de la competencia.

En la misma red social, junto con denunciar con imágenes el hecho, se han comenzado a pedir las explicaciones respectivas tanto a la organización directa del evento como al Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Lo dije y me acusaron (lo que me importa un carajo y jamás te lo dicen en la cara) pusieron el grito en el cielo. El patrimonio y sus habitantes no estaban preparados. Reventaron la escultura de Rebeca Matte de 90 años. Cuando dije que era un descriterio, no estaba equivocado. pic.twitter.com/nhaUwnPwhq

— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) February 4, 2018