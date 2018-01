La actriz argentina Cecilia Roth, ganadora de dos premios Goya y de un Premio del Cine Europeo, se ha unido al movimiento internacional ‘Me too’, que visibiliza a las víctimas de agresiones sexuales, al contar una violación sufrida hace años.

“Ahora me siento con la obligación de contarlo”, explicó.

En declaraciones a un programa de la radio argentina Metro 95.1, Roth confesó que fue violada cuando residía en Madrid por un periodista español del que pasados los años no recuerda ni la cara ni el nombre.

“Mirá el nivel de negación de hace años. Seguramente tenía miedo de que me dijeran que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba”, declaró la actriz.

La que fuera musa del cineasta Pedro Almodóvar, comentó, al igual que otras víctimas de agresiones sexuales, que no había hablado de ello con anterioridad porque quería borrarlo por completo de su memoria: “Me dio tanta angustia que estaba guardado hasta que lo empecé a contar en terapia”, destaca RT en español.

“Me costó darme cuenta de que era una violación, porque era una persona conocida mía”, detalló.

La agresión ocurrió cuando ella se encontraba en un momento muy malo de su vida. Se trataba de un periodista español que era amigo de su pareja, de la que se acababa de separar. Él le ofreció charlar y después fueron a su casa: “Y no es no, pero parece que a veces no puede ser sí, y terminé haciendo lo que no quería hacer”.

“Nunca más en la vida me volvió a llamar, por supuesto” cuenta, y cree que fue así porque “él sí sabía lo que estaba haciendo”.

Ahora se siente “con la obligación de contarlo” tras la eclosión del movimiento internacional ‘Me too’, que ha hecho que multitud de mujeres vinculadas al mundo del cine hayan hecho público las agresiones de carácter sexual que han sufrido tanto en el seno de la industria audiovisual como fuera de ella.